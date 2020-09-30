有丈夫墓相伴 大法官金斯柏安息阿靈頓國家公墓

在18日以87歲高齡辭世的最高法院大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，29日安葬於阿靈頓國家公墓，安息於她丈夫墓旁和幾位前同事墓地附近。她是美國女權運動的先驅，也是第二位擔任大法官的女性。

上周，她的靈柩在最高法院停放兩天，供民眾憑弔；9月25日移至國會大廈，讓民眾瞻仰，這是第一位獲此殊榮的女性。

川普總統於26日宣布提名聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)填補金斯柏的空缺，國會任命名聽證會預定10月12日開始舉行。

目前約有40萬三軍將士及親屬安葬於阿靈頓國家墓園，金斯柏是第14位長眠於斯的法官。她的丈夫馬丁‧金斯柏2010年癌症病逝後入葬。兩人於奧克拉荷馬州結婚後，先生在西爾堡陸軍砲兵學校任教官；56年婚姻，育有子女二人。

金斯柏入葬處屬墓園第五區，家屬可選定墓碑顏色，夫婦倆的墓碑都是黑色，與其他白色墓碑迥異，上刻有大衛之星，顯示其猶太裔出身。

葬禮儀式由拉比(Rabbi)霍茲布萊特(Lauren Holtzblatt)主持，採傳統猶太儀式，霍茲布萊特已在最高法院和國會悼念儀式上發表追悼詞，在29日葬禮未再發言，僅領眾誦念祈禱文。

出席者不多，僅家屬、好友、同事等。最後並播放金斯柏生前喜愛的兩首普契尼的歌劇戲曲，由普萊斯(Leontyne Price)唱錄。

金斯柏墓地恰好在前總統約翰甘迺迪墓地下方，遙望林肯紀念堂和華盛頓紀念碑，同一區內有九名大法官，包括第一位非裔大法官馬歇爾(Thurgood Marshall)，三名和她同事過。

這三位同事是2019年99高齡辭世的史蒂文斯(John Paul Stevens)、布萊克門(Harry Blackmun)和倫奎斯特(William Rehnquist)。