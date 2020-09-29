川普前競選總幹事喝醉拿槍鬧自殺 老婆只穿比基尼逃出

川普前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)27日下午4時在佛羅里達州自家，試圖舉槍傷害自己，最後醉醺醺走出家門遭警察制伏並強制送醫；他的妻子坎迪絲．帕斯卡爾(Candice Parscale)報警時表示，她丈夫試圖自殺，她說兩人爭執時帕斯卡爾揍她還把槍上膛，最後她穿著比基尼逃出家門。

勞德岱堡(Fort Lauderdale)警察27日下午獲報一名持有武器的男子試圖自殺；警方表示：「警察與該名男子接觸，建立關係後安全說服對方走出住家。」44歲的帕斯卡爾隨後在地上遭上銬，並不斷大喊「我什麼也沒做。」警察報告指出，帕斯卡爾當時喝醉酒，似乎還不斷哭泣。

勞德岱堡警方說，坎迪絲「雙臂多處瘀青，臉部也有抓痕和瘀青」，她告訴警察，這是幾天前與丈夫發生肢體衝突時所留下；她與丈夫爭執後，帕斯卡爾在她面前將槍上膛。「每日郵報」(Daily Mail)報導，坎迪絲當時僅穿比基尼，一邊尖叫一邊逃出家，之後又被看到裹著白色毛巾與警方說話，之後不斷哭泣。

帕斯卡爾未發生意外，警方根據俗稱「貝克法案」的佛州心理健康法(Florida Mental Health Act)，暫時拘捕任何可能傷人傷己者就醫，帕斯卡爾被送往布羅瓦德健康醫療中心(Broward Health Medical Center)觀察。

坎迪絲告訴警方，帕斯卡爾過去兩周承受極大壓力，不斷談到想要開槍自殺；她說丈夫喝酒，而且患有創傷後壓力症候群(PTSD)。警方後來在帕斯卡爾搜出10枝槍械，包括兩支霰彈槍、步槍和數把手槍。

先前川普總統多次抱怨競選經費支出方式，帕斯卡爾7月中遭撤換，不過仍擔任川普競選團隊高級顧問；多名消息人士告訴「每日郵報」，帕斯卡爾因為偷竊選舉經費而接受調查。

川普競選團隊連絡主管莫投(Tim Murtaugh)27日晚間發出聲明：「帕斯卡爾是我們的家人，我們所有人都愛他，我們將以任何可能的方式，隨時準備支持他與他的家人。」