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川普：供各州1.5億劑快篩試劑 讓12年級以下學童檢測

世界日報 / 編譯林梅婕、記者張文馨／綜合28日電
全美新冠確診人數又增加，堪薩斯州是其中之一。圖為堪州歐佛蘭公園市的四人絃樂團在戶外表演，這是他們自今年3月疫情爆發來的首次演出。(美聯社)
全美新冠確診人數又增加，堪薩斯州是其中之一。圖為堪州歐佛蘭公園市的四人絃樂團在戶外表演，這是他們自今年3月疫情爆發來的首次演出。(美聯社)

川普總統28日宣布，聯邦政府將向雅培藥廠(Abbott Laboratories)採購1億5000萬劑的快篩試劑，讓全國12年級以下的學童接受檢測；他並呼籲各州州長配合使用，讓校園能更順利地開學。

川普在白宮記者會上表示：「我們將在未來幾周開始分發由雅培公司生產的1億5000萬劑快篩試劑。」

白宮官員指出，本周會先釋出650萬支試劑，未來幾周會陸續將剩餘的1億多劑依照人口分配給各州；此外，川普強調應讓學校優先使用，作為讓家長們安心回職場工作的定心丸。

川普對於部分地區尚未重啟經濟不滿，他在白宮記者會上說：「我們有太多州還在封鎖階段，沒人知道這些州長在做什麼。但我們會擊敗病毒，終結疫情，明年將會是美好的一年。」

不過副總統潘斯示警，指未來幾天內民眾可能看到確診人數攀升。他表示，中西部地區的確診人數正在增加，隨著美國在病毒測試上的歷史性進展，未來幾天內，民眾可能會看到確診人數再度增加。他也說，政府已經做好準備，快速檢測確認並實施病例追蹤。

雅培藥廠生產的快篩試劑約信用卡的大小，每次只需要15分鐘且不需要電腦分析就能得知結果；川普政府建議各地方可以透過快篩做基準監控，要求校方每周或每月替學生進行檢測。

現今大多使用的檢測樣本都需要送回實驗室進行分析，需要幾天的時間才能知道結果，但若遇到像暑假那樣的巔峰時期，檢測時間就會更久，雅培的快篩試劑可說是抗疫過程的一大助力。

然而，快篩試劑並非完全沒有缺點，由於準確率較低，一般若檢測到陽性的結果還是需要送交實驗室進行二次確認；另外，快篩都是由民眾或機構自行檢測，有些陽性結果會有漏通報的疑慮。

即使川普疫情處理不利，但經濟優先的他不斷在過去數月要求地方政府積極開放，卻直到兩個月前全國檢測的產能才達到需求標準。

根據「新冠病毒追蹤計畫」(COVID Tracking Project)的統計，目前每日平均使用檢測的試劑數為90萬；衛生福利部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)上周才向國會表示，未來很快能達到每日檢測300萬劑的數量。

非營利組織「洛克菲勒基金會」(Rockefeller Foundation)在本月公布報告指出，全國每月至少需要2億支試劑，才能確保所有校園能安全開放。

川普 白宮 疫情

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