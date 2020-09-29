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報稅詐欺恐入獄柯恩：川普罵國稅局笨死了

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普的前私人律師柯恩28日繼續爆料川普。(美聯社)
川普的前私人律師柯恩28日繼續爆料川普。(美聯社)

川普總統前任私人律師柯恩(Michael Cohen)28日指出，川普最大憂慮就是一旦卸任恐怕就將因為報稅詐欺「直接入獄」 ；先前曾經多次指稱川普職業生涯犯下各種詐騙的柯恩也說，自己長久以來的說法如今終於獲得紐約時報報導印證。

柯恩27日也在推特分享一段他所寫的爆料新書「不忠不義」(Disloyal)內容寫道，川普獲得1000萬元退稅支票時，曾經在紐約曼哈頓川普大樓(Trump Tower)爆粗口說道：「你能相信國稅局有多XXX愚蠢嗎？」川普還說：「誰會給我一筆XXX1000萬元的退稅啊？他們真是笨死了。」

由於幫忙川普付「封口費」給緋聞女主角的柯恩，因遭控對國會作偽證、違反選舉獻金法而在2018年底被聯邦法院判處3年有期徒刑，今年7月獲得法官同意提前出獄，改為居家監禁。

柯恩透過簡訊答覆「紐約每日新聞」詢問時說，根據他的了解，以及目前媒體報導，川普可能很快就會成為離開白宮後便直接坐牢的現任美國總統。

向來以商業天才自居的川普，報稅狀況被紐時揭露後，引發外界質疑是否因為逃稅而觸法；紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約郡區域檢察官(District Attorney of New York County)萬斯(Cyrus Vance Jr.)都有各自針對川普稅務問題的調查正在進行中。

在27日的白宮記者會上，川普以「完全是假新聞」駁斥紐時的報導；但在川普手下工作多年的柯恩說，川普真實想法，已透過肢體語言表露無遺。

川普很為自己的報稅退稅之道感到得意，嘲笑國稅局官員愚蠢。圖為位州華府的國稅局總部。(路透)
川普很為自己的報稅退稅之道感到得意，嘲笑國稅局官員愚蠢。圖為位州華府的國稅局總部。(路透)

「他看起來頗為恍惚，不知所措，顯得茫然，他的回答完全沒能解釋清楚為何出現這些稅務問題。」柯恩說，紐約時報的爆料戳穿了川普自以為是的心態，「川普的所有形象與自我價值，都是建立在遭到灌水的資產上。」

川普 紐約時報 白宮

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