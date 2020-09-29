美國總統辯論29日晚間登場 分析師估：人身攻擊成主調

今年首場美國總統辯論29日晚間將在俄亥俄州克里夫蘭登場，新冠疫情、大法官提名和美國總統川普的繳稅爭議，都是焦點；分析師評估，這可能是一場圍繞人身攻擊的總統辯論。

紐約時報27日登出長篇調查報導指，川普繳納個人所得稅僅750美元，民主黨總統候選人拜登團隊鎖定這項爭議，希望擴大反川力道；川普會前公開要求拜登先接受藥檢測試遭到拒絕，川普試圖再度將話題導向拜登的個人健康問題。

這場總統辯論會將進行90分鐘，由福斯新聞主播華勒斯（Chris Wallace）主持，在疫情下的總統辯論會，將不同以往，雙方候選人不會握手，話題將聚焦在新冠肺炎、種族衝突等社會動盪，及大法官提名爭議。

今日美國報報導，拜登領先川普將近7個百分點，若川普要逆轉勝、拜登要保持領先優勢，勢必碰觸敏感議題，尤其是雙方子女。

川普長期質疑拜登小兒子杭特（Hunter Biden）與中國大陸和烏克蘭政府都有關係，質疑拜登家族從中獲利；川普自己則被紐約時報爆料，為了節稅和避稅，申報女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的顧問費上百萬美元。

分析師指出，川普和拜登兩人首度面對面辯論，可能會因為你來我往的人身攻擊而火花四射。

曾參與參議員魯比歐（Marco Rubio）總統初選辯論的共和黨策略分析師蘇利文（Terry Sullivan）表示，當川普和拜登面對面，可能激發他們的「男子氣概」，川普會嘗試做些事情刺激拜登。

而拜登要如何控制自己，不隨之起舞，成為辯論場上的重點，拜登10日在線上募款活動中告訴支持者，他知道如何應對惡霸，他也認為川普可能會大吼大叫，打斷整個辯論。

華勒斯今年7月專訪川普，過程激烈，他緊扣川普回答問題的漏洞，隨時指正，讓川普幾度向鏡頭外的白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）要資料，華勒斯表現受到新聞業界高度肯定。

華勒斯表示，他作為主持人，會盡可能讓自己隱形起來；總統辯論委員會聯合主席小法倫科普夫（Frank Farenkopf Jr.）也說，糾正事實不是主持人的工作，是對手該做的事，而且在鏡頭外，有很多媒體會同步事實查核。

紐時27日報導，川普在2016年和2017年僅繳稅750美元，比起多數美國人都低，除此之外，過去10年來，川普集團申報虧損，收到的退稅款達7290萬美元，此外還有數億美元債務在身。

拜登陣營尋求進攻機會，民主黨聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）接受新聞台MSNBC訪問說，川普身上的巨額債務凸顯國安問題，她說，「川普身上似有超過4億美元的債務，債主是哪些人？哪些國家？其中的債務槓桿又是如何運作？」