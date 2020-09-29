快訊

皆淺層！地牛睡不穩頻翻身 台東6個小時內連6震

川普稅單怎麼了？美國大選辯論前的「總統債」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國抗疫決策 公衛國安官員很快達成共識卻難說服川普

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國超過700萬人確診新冠肺炎，「水門案」資深調查記者伍華德（Bob Woodward）新書「震怒」（Rage）披露 ，川普在2月7日告訴伍華德他的治國心得：「每扇門背後都有炸藥」，如今看來成了川普應對疫情失敗的最佳寫照。

伍華德說，當時的川普也許形容的是外在環境的挑戰，但真正的炸藥不是病毒，是川普自己，他過度放大自己、組織失敗、缺乏紀律、不信任自己選擇的專家和官員、試圖破壞美國制度、無法撫慰及治癒人心，不承認錯誤，也不做功課。

伍華德從尼克森起，訪問歷任總統並出書，他以「活生生的悖論」形容川普，並說川普「不是當總統的料」。

但川普自我評價極高，他7月告訴伍華徳，疫情都在控制中，他給自己對抗疫情評分為A，若疫苗或療法及時開發成功，可以評為A+，也許是看到中國大陸和俄羅斯競相公布疫苗研發進度，川普找來疫苗研發小組，下令10月疫苗要問市，專家當場告知不可能；川普也多次抱怨，不是他做得不夠好，是外界蓄意批評，只想看他落選。

根據伍華德所述，美國疾病防治中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）、全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）和白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）都第一時間收到訊息，且非常清楚病毒的嚴重性；但在川普親信眼中，「病毒可能對選舉造成影響」，才是他們真正關注焦點。

芮斐德去年底接獲首份「中國大城市爆發不知名肺炎」的報告，他1月2日向白宮國安會報告，並向中方傳達派遣專家協助未果；博明的訊息比CDC更快，曾在中國大陸駐點採訪的博明，年初透過自己的資訊管道查證了解，當時就已掌握這項傳染病不只人傳人，還包括無症狀傳染，他判斷，這是高傳染性。

博明在內部會議說，「不能信任中國，你們看新加坡和台灣採取多麽積極的方法控制疫情，香港也是。」

博明和國安顧問歐布萊恩（Robert O’brien）都對病毒嚴陣以待，歐布萊恩年初不滿情報首長並未在每日例行簡報會向川普報告中國大陸爆發肺炎，一度考慮阻止川普和巴西總統訪問團見面，最後該訪問團有兩名成員確診。

當國安和公衛專家意見一致，全力防堵疫情，川普原本還能接受建言，同意禁止從中國大陸來的旅客入境，實施15天和30天降低傳染的行動指南，還力挺公衛專家，駁回財政部長米努勤（Steve Mnuchin）的反對意見；4月中旬，川普急於重啟國家挽救經濟，部分州長甚至在未達標準的狀況下貿然解封。

當7月疫情在南部爆發，川普堅稱疫情控制中，他給自己對抗疫情評分為A，若疫苗或療法及時開發成功，可以評為A+。

遭質疑明知川普淡化疫情卻不提早示警的伍華德，在新書中詳述他和川普18次對話內容，伍華徳建議川普及早全面動員、專心對抗疫情不要考慮競選，但川普聽不進去；倒是與川普交情深厚的參議員葛理漢（Lindsey Graham）勸川普「如何對抗病毒可能決定他的歷史定位」，讓川普在疫情初期採取大膽的防疫決策。

川普 疫情 疫苗

延伸閱讀

新冠確診人數再增？ 潘斯白宮示警川普卻說將雨過天晴

川普發推回應：我繳了幾百萬元的稅

【2020美國大選】川普辯論要痛宰「瞌睡喬」 拜登招架得了嗎

川普信心滿滿 參院選前可順利通過大法官任命案

相關新聞

法官釋疑為何擋川普禁令：沒證明TikTok和WeChat威脅性

美國兩位聯邦法官本月都裁決，川普政府未能證明擁有數百萬美國用戶的中國公司應用程式（app）對國家安全造成足夠的威脅，有理...

美國抗疫決策 公衛國安官員很快達成共識卻難說服川普

美國超過700萬人確診新冠肺炎，「水門案」資深調查記者伍華德（Bob Woodward）新書「震怒」（Rage）披露 ，...

伍華徳新書：白宮封殺佛奇受訪機會 讓川普獨占話語權

新冠疫情在美蔓延，美國總統川普的公信力持續下降，和公衛專家各說各話的矛盾檯面化；尤其是全國過敏和傳染病研究所（NIAID...

前競選助手爆料：川普2016年曾提議讓伊凡卡做競選搭檔

彭博資訊報導，美國總統川普競選團隊前任副總幹事蓋茲（Rick Gates）在新書中表示，川普2016年原想讓自己的女兒伊...

美眾院民主黨公布2.2兆美元紓困案 續與米努勤協商

美國眾議院民主黨團公布規模縮減至2.2兆美元的刺激計畫，眾議院議長裴洛西將與美國財政部長米努勤持續協商，希望在新冠病毒疫...

影／野火吞沒美國葡萄酒鄉 空灑阻燃劑紅染大地

美國西岸野火狂燒，加州、俄勒岡州、華盛頓州數千棟房屋都被山火燒毀，而世界聞名高級葡萄酒產區之一的納帕山谷，火勢已蔓延逾1...

川普稅單怎麼了？美國大選辯論前引爆的「總統債」風暴

「原來小學老師繳的聯邦所得稅...高達總統川普的10倍？」2020美國總統大選已進入最後35天的倒數計時，一向遭川普視為仇寇的大報《紐約時報》27日卻發出了重量級的調查報導〈總統的稅單〉，逕行揭露了川普一直拒絕公開揭示、最早從2000年開始連續18年的「聯邦稅單」。報導發現，川普本人的投資與財團事業長期累積嚴重虧損，過去18年中就有11年「賠到聯邦所得稅不需繳交一毛錢」，甚至在參選與當選的2016、2017財政年裡，川普的聯邦個人所得稅也只上繳了750美金（新台幣2萬1,825元）。對此，川普本人與競選團隊卻是憤怒地譴責《紐時》又作「假新聞」，但川普的稅單為何重要？而報導內容的「真正問題」，究竟又是什麼？

舊金山華人上街頭 反對十一升五星旗

舊金山華人民運社團反對中共國慶升旗，揚言唐人街和舊金山市政府若執意升旗，將遊行抗議。中華人民共和國將在10月1日迎來成立71週年，舊金山唐人街...

美將關陸駐紐約領館？胡錫進威脅 關美滬港領館報復

中國大陸環球時報總編輯胡錫進26日發推文，回應美國國務卿龐培歐指中國駐紐約總領事館是「間諜活動樞紐」一事，胡錫進警告，美...

影／紐約「泡泡餐廳」大受歡迎 疫情下餐飲新趨勢？

全球新冠疫情肆虐，人們生活習慣受到影響。美國疫情防疫對策導致外食族大減，紐約有店家推出「巨型泡泡」的戶外用餐環境，盼能吸...

叫停微信禁令 華人律師被疑藉機發財

反微信（WeChat）禁令在美國微信用戶聯合會律師團隊（以下簡稱「美微聯會」）爭取下獲得初步勝利，但美微聯會律師團的募捐花費、狀告動機及訴訟方法等卻遭到華人質疑「藉機發財且有政治動機」。對此，美微聯會一位顧問委員表示，這可能是因為一些華人不理解造成，並稱這也反映出美國華人內部本身就很分裂的現狀。

防中國攻擊 美陸戰司令：須分散太平洋戰力配置

美國陸戰隊司令柏格(David Berger)表示，美軍必須改變過去70年來在太平洋的戰力配置，把部隊部署到更多地方和更廣泛的區域，以分散中國的攻擊目標。

熱門新聞

日女遭劈腿跑到渣男家自殺 仲介拍片推銷凶宅驚見令人毛骨悚然異象

美股道瓊早盤漲425點 三大指數漲逾1.5%

台男菲國博弈產業求職 遭綁2天沒食物喝尿存活

影／中亞戰火再起 亞美尼亞全國動員炸亞塞拜然坦克

21歲女教師見網友失蹤 5天後「全身傷」陳屍森林

長年鑽漏洞避稅將重創川普選情？英媒稱難「一刀斃命」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。