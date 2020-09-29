伍華徳新書：白宮封殺佛奇受訪機會 讓川普獨占話語權

新冠疫情在美蔓延，美國總統川普的公信力持續下降，和公衛專家各說各話的矛盾檯面化；尤其是全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）直率敢言，川普對他從極為敬重到雞同鴨講，最後白宮親自封殺佛奇公開受訪的機會，好讓川普獨占話語權。

美國資深調查記者伍華德（Bob Woodward）新書「震怒」（Rage）15日出版，川普坦言自己刻意淡化疫情，避免造成恐慌；當病例數和死亡數居高不下，川普不找防疫專家佛奇、不找投入大量資源協助傳染病防治的微軟創辦人比爾蓋茲，川普老實承認，都沒找過他們，「佛奇辯不贏我」、「比爾蓋茲會讓這個國家封閉兩年」。

佛奇擔任NIAID所長已經36年，從1984年起，協助美國對抗愛滋病、SARS、MERS、伊波拉病毒和茲卡病毒，佛奇依據科學證據的發言和建議深獲美國人民信賴，川普曾吃味佛奇支持度高於他。

在疫情過程中，佛奇從防疫作法、封城時間、疫情高峰到疫苗研發的預估，都和川普不完全相同，但他直言不諱；媒體參加白宮的防疫簡報會，在聽完川普誇誇其談後，會立即轉頭詢問佛奇是否同意；佛奇也頻上節目、出席國會聽證會，不遺餘力衛教人民。

為避免佛奇老是上電視打臉川普，川普政府下令佛奇接受訪問前，須獲得白宮同意，白宮封殺超過一半的機會，將鎂光燈留給川普本人。

佛奇在橢圓辦公室對著剛剛結束每日疫情簡報會的川普說，不能讓總統在講台上暴露弱點，講些可能會反噬自己的話；佛奇立刻感受到辦公室內的壓力劇增，副總統潘斯（Mike Pence）和白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）似乎在說：「你不可以對總統這麼說話。」

即便佛奇在內部會議挑戰川普的說法，川普也會立即轉移話題，佛奇說：「川普的注意力範圍為負數。」

不只佛奇，美國疾病防治中心（CDC）全國疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）2月25日在電話簡報會示警，稱疫情爆發可能無法避免，造成隔日股市大跌，川普要求衛生部長阿查爾（Alex Azar）開除梅森尼爾，阿查爾沒這麼做，川普同日宣布由潘斯取代阿查爾領導疫情工作小組。