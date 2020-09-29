快訊

皆淺層！地牛睡不穩頻翻身 台東6個小時內連6震

川普稅單怎麼了？美國大選辯論前的「總統債」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伍華徳新書：白宮封殺佛奇受訪機會 讓川普獨占話語權

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

新冠疫情在美蔓延，美國總統川普的公信力持續下降，和公衛專家各說各話的矛盾檯面化；尤其是全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）直率敢言，川普對他從極為敬重到雞同鴨講，最後白宮親自封殺佛奇公開受訪的機會，好讓川普獨占話語權。

美國資深調查記者伍華德（Bob Woodward）新書「震怒」（Rage）15日出版，川普坦言自己刻意淡化疫情，避免造成恐慌；當病例數和死亡數居高不下，川普不找防疫專家佛奇、不找投入大量資源協助傳染病防治的微軟創辦人比爾蓋茲，川普老實承認，都沒找過他們，「佛奇辯不贏我」、「比爾蓋茲會讓這個國家封閉兩年」。

佛奇擔任NIAID所長已經36年，從1984年起，協助美國對抗愛滋病、SARS、MERS、伊波拉病毒和茲卡病毒，佛奇依據科學證據的發言和建議深獲美國人民信賴，川普曾吃味佛奇支持度高於他。

在疫情過程中，佛奇從防疫作法、封城時間、疫情高峰到疫苗研發的預估，都和川普不完全相同，但他直言不諱；媒體參加白宮的防疫簡報會，在聽完川普誇誇其談後，會立即轉頭詢問佛奇是否同意；佛奇也頻上節目、出席國會聽證會，不遺餘力衛教人民。

為避免佛奇老是上電視打臉川普，川普政府下令佛奇接受訪問前，須獲得白宮同意，白宮封殺超過一半的機會，將鎂光燈留給川普本人。

佛奇在橢圓辦公室對著剛剛結束每日疫情簡報會的川普說，不能讓總統在講台上暴露弱點，講些可能會反噬自己的話；佛奇立刻感受到辦公室內的壓力劇增，副總統潘斯（Mike Pence）和白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）似乎在說：「你不可以對總統這麼說話。」

即便佛奇在內部會議挑戰川普的說法，川普也會立即轉移話題，佛奇說：「川普的注意力範圍為負數。」

不只佛奇，美國疾病防治中心（CDC）全國疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）2月25日在電話簡報會示警，稱疫情爆發可能無法避免，造成隔日股市大跌，川普要求衛生部長阿查爾（Alex Azar）開除梅森尼爾，阿查爾沒這麼做，川普同日宣布由潘斯取代阿查爾領導疫情工作小組。

川普 疫情 白宮

延伸閱讀

新冠確診人數再增？ 潘斯白宮示警川普卻說將雨過天晴

川普發推回應：我繳了幾百萬元的稅

【2020美國大選】川普辯論要痛宰「瞌睡喬」 拜登招架得了嗎

川普信心滿滿 參院選前可順利通過大法官任命案

相關新聞

法官釋疑為何擋川普禁令：沒證明TikTok和WeChat威脅性

美國兩位聯邦法官本月都裁決，川普政府未能證明擁有數百萬美國用戶的中國公司應用程式（app）對國家安全造成足夠的威脅，有理...

美國抗疫決策 公衛國安官員很快達成共識卻難說服川普

美國超過700萬人確診新冠肺炎，「水門案」資深調查記者伍華德（Bob Woodward）新書「震怒」（Rage）披露 ，...

伍華徳新書：白宮封殺佛奇受訪機會 讓川普獨占話語權

新冠疫情在美蔓延，美國總統川普的公信力持續下降，和公衛專家各說各話的矛盾檯面化；尤其是全國過敏和傳染病研究所（NIAID...

前競選助手爆料：川普2016年曾提議讓伊凡卡做競選搭檔

彭博資訊報導，美國總統川普競選團隊前任副總幹事蓋茲（Rick Gates）在新書中表示，川普2016年原想讓自己的女兒伊...

美眾院民主黨公布2.2兆美元紓困案 續與米努勤協商

美國眾議院民主黨團公布規模縮減至2.2兆美元的刺激計畫，眾議院議長裴洛西將與美國財政部長米努勤持續協商，希望在新冠病毒疫...

影／野火吞沒美國葡萄酒鄉 空灑阻燃劑紅染大地

美國西岸野火狂燒，加州、俄勒岡州、華盛頓州數千棟房屋都被山火燒毀，而世界聞名高級葡萄酒產區之一的納帕山谷，火勢已蔓延逾1...

川普稅單怎麼了？美國大選辯論前引爆的「總統債」風暴

「原來小學老師繳的聯邦所得稅...高達總統川普的10倍？」2020美國總統大選已進入最後35天的倒數計時，一向遭川普視為仇寇的大報《紐約時報》27日卻發出了重量級的調查報導〈總統的稅單〉，逕行揭露了川普一直拒絕公開揭示、最早從2000年開始連續18年的「聯邦稅單」。報導發現，川普本人的投資與財團事業長期累積嚴重虧損，過去18年中就有11年「賠到聯邦所得稅不需繳交一毛錢」，甚至在參選與當選的2016、2017財政年裡，川普的聯邦個人所得稅也只上繳了750美金（新台幣2萬1,825元）。對此，川普本人與競選團隊卻是憤怒地譴責《紐時》又作「假新聞」，但川普的稅單為何重要？而報導內容的「真正問題」，究竟又是什麼？

舊金山華人上街頭 反對十一升五星旗

舊金山華人民運社團反對中共國慶升旗，揚言唐人街和舊金山市政府若執意升旗，將遊行抗議。中華人民共和國將在10月1日迎來成立71週年，舊金山唐人街...

美將關陸駐紐約領館？胡錫進威脅 關美滬港領館報復

中國大陸環球時報總編輯胡錫進26日發推文，回應美國國務卿龐培歐指中國駐紐約總領事館是「間諜活動樞紐」一事，胡錫進警告，美...

影／紐約「泡泡餐廳」大受歡迎 疫情下餐飲新趨勢？

全球新冠疫情肆虐，人們生活習慣受到影響。美國疫情防疫對策導致外食族大減，紐約有店家推出「巨型泡泡」的戶外用餐環境，盼能吸...

叫停微信禁令 華人律師被疑藉機發財

反微信（WeChat）禁令在美國微信用戶聯合會律師團隊（以下簡稱「美微聯會」）爭取下獲得初步勝利，但美微聯會律師團的募捐花費、狀告動機及訴訟方法等卻遭到華人質疑「藉機發財且有政治動機」。對此，美微聯會一位顧問委員表示，這可能是因為一些華人不理解造成，並稱這也反映出美國華人內部本身就很分裂的現狀。

防中國攻擊 美陸戰司令：須分散太平洋戰力配置

美國陸戰隊司令柏格(David Berger)表示，美軍必須改變過去70年來在太平洋的戰力配置，把部隊部署到更多地方和更廣泛的區域，以分散中國的攻擊目標。

熱門新聞

日女遭劈腿跑到渣男家自殺 仲介拍片推銷凶宅驚見令人毛骨悚然異象

美股道瓊早盤漲425點 三大指數漲逾1.5%

台男菲國博弈產業求職 遭綁2天沒食物喝尿存活

影／中亞戰火再起 亞美尼亞全國動員炸亞塞拜然坦克

21歲女教師見網友失蹤 5天後「全身傷」陳屍森林

長年鑽漏洞避稅將重創川普選情？英媒稱難「一刀斃命」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。