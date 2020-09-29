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川普稅單怎麼了？美國大選辯論前的「總統債」風暴

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前競選助手爆料：川普2016年曾提議讓伊凡卡做競選搭檔

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普（右）與女兒伊凡卡。美聯社
美國總統川普（右）與女兒伊凡卡。美聯社

彭博資訊報導，美國總統川普競選團隊前任副總幹事蓋茲（Rick Gates）在新書中表示，川普2016年原想讓自己的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）成為競選搭檔。

蓋茲蓋在即將於10月13日出版的新書《邪惡遊戲：川普勝利、穆勒失敗和美國迷失的內幕》（Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed, and America Lost）中稱，川普2016年曾說，「我認爲應該是伊凡卡，讓伊凡卡成為我的副總統如何？」。

蓋茲說，當川普提出此想法時，「所有人都轉向她（伊凡卡），她看起來很驚訝。我們都很了解川普，所以大家都閉嘴不笑。川普繼續說，『她很聰明、很機智、很漂亮，人們都會喜歡她的』」。

伊凡卡最終沒有成為川普的競選副手，但被廣泛認為擁有自己的政治抱負，很有可能2024年出來選。

蓋茲表示，川普很認真地考慮讓他當時34歲的女兒成為競選搭檔，競選團隊還為此事進行民意調查。

據報導，伊凡卡當時告訴川普，這並非是一個好主意，才使川普改變心意選擇時任印第安納州州長潘斯（Mike Pence）為競選副手。

對此，白宮發言人和伊凡卡的發言人均未對此發表評論。在川普上任後，伊凡卡和丈夫庫許納（Jared Kushner）都成爲川普的高級顧問。

川普 伊凡卡

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