法官釋疑為何擋川普禁令：沒證明TikTok和WeChat威脅性

美國兩位聯邦法官本月都裁決，川普政府未能證明擁有數百萬美國用戶的中國公司應用程式（app）對國家安全造成足夠的威脅，有理由下達禁令。

美國華府地方法院法官Carl Nichols周一（28日）在法院文件裡說，他擋下川普對字節跳動公司TikTok祭出的下架令，是因為川普政府很可能踰越其為頒布禁令引用的緊急權力法。9月19日，美國舊金山地區治安法官Laurel Beeler也擋下不准下載騰訊旗下WeChat的類似禁令。

法院裁決顯示，儘管法官可能同意中國造成威脅的見解，政府卻未能證明app的本身是問題。這對美國總統川普而言至少代表暫時性的挫敗，他說TikTok和WeChat的中國業主收集美國用戶的個人數據。

Nichols在他的裁決裡承認，美國提出「大量證據」顯示中國對國安構成威脅，但對於TikTok構成的威脅，政府提出的證據「不夠充實」。

Beeler的結論也類似。她9月19日裁定：「儘管政府主張，中國的活動大幅升高國安疑慮，但對於禁止所有美國用戶使用WeChat能有效解決那些疑慮，所提供的證據卻很貧乏。」

字節跳動和騰訊都提告要求暫緩禁令，請求法官給予更多時間解決爭議。

在WeChat一案，美國政府在法律文件裡表示，將呈上機密資訊，請求Beeler取消阻擋下架令的臨時禁制令。但在TikTok一案，尚未做出類似的請求。

Nichols在裁決裡表示，TikTok的中國業主可能成功證明川普政府超出合法權限。川普引用的緊急權力並未允許他禁止「資訊素材和個人通訊」，而TikTok主要用在分享影片、照片、藝術和新聞，不太可能是美國間諜法規範的範疇。

法官周日的裁決封存至周一，因為政府在該案提出的部分文件含有機密商業資訊。

Nichols雖然發布暫時禁制令，允許蘋果和Google Andorid的應用商店不必移除TikTok，可讓用戶繼續下載或更新，但他沒有阻擋另外一份預定11月12日生效的禁令--除非TikTok為其資產找到美國買主，否則將一步阻擋該app的使用。

Nichols的看法是，川普禁令將對每日可新增42.4萬用戶的TikTok造成「不可回復的傷害」。他說：「把TikTok移出美國app商店，一定會造成阻止新用戶流入的立即和直接效果，可能驅使那些用戶前往替代平台，侵蝕TikTok競爭力。」

Nichols的裁決讓TikTok能緩口氣，但這並不是法律戰的終點。TikTok仍須面對11月12日截止期限，或者同意出售美國業務給美國買主，或者面臨下一階段的禁令。