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長年鑽漏洞避稅將重創川普選情？英媒稱難「一刀斃命」

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
英國衛報認為川普稅務問題是舊事重提，很難動搖川普的死忠支持者，但可能影響一些關鍵的少數選民。法新社
英國衛報認為川普稅務問題是舊事重提，很難動搖川普的死忠支持者，但可能影響一些關鍵的少數選民。法新社

美國總統大選倒數五周，爭取連任的川普紐約時報爆料長年鑽漏洞避稅，近兩年繳交的所得稅比絕大部分美國人還少。英國衛報指出，川普稅務問題在2016年大選時就被質疑過，如今重提，勢必難以動搖他的死忠支持者，但可能影響一些關鍵的少數選民。

衛報指出，討厭川普的人可能希望此事讓他「一刀斃命」，然而，四年前川普曾爆出性騷擾開黃腔錄音，似乎未對選情造成嚴重衝擊，當時稅務問題也沒有打倒他。

四年前第一次總統大選辯論，川普對上民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓，柯林頓批評他不願公開稅單可能是因為沒繳半毛稅，川普則打斷她，宣稱「這證明我聰明」。

當時有人認為川普講這種話，在總統大選路上已經玩完，沒想到他的話引起一些支持者共鳴，認為自己若有機會，也樂於繞過規則省點錢。

在川普造勢集會上，川粉瘋狂的熱情，可能來自於他們在川普身上看到自己。當川普抱怨歐巴馬獲得諾貝爾和平獎，自己獲提名卻沒人報導時，這似乎引起現場自覺遭遺忘忽視群眾的共鳴。

川普將自己塑造為「局外人」，談吐不像受過教育菁英，卻仍能致富並娶模特兒為妻，他的支持者似乎視川普為另一個版本的「美國夢」代表。

更重要的是，大多數川粉根本不會注意紐時的報導。

川普稅務問題之前就曾被許多媒體關注，但紐時廿七日的報導更具體也更有破壞性。

紐時表示，還會推出更多後續報導。這些報導恐難動搖川粉，但有可能讓足夠的選民改變心意，對選情帶來顯著影響。

川普 柯林頓 紐約時報

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