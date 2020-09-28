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川普提名的大法官巴雷特何許人也？

德國之聲 / 德國之聲

一位反墮胎主義者、虔誠的宗教人士很快就會對美國的司法產生深遠的影響。上周六，巴雷特（Amy Coney Barrett）被川普提名為剛剛去世的最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的繼任者。

金斯伯格作為女權主義偶像而受到稱贊--還有憎恨--而天主教徒巴雷特不僅代表美國的保守派勢力，而且是其中最虔誠者。她的提名很可能對美國正在燃燒的文化戰爭火上澆油。巴雷特被認為是墮胎的強烈反對者，並對同性婚姻和奧巴馬醫改法案投了反對票。與此同時，她捍衛擁有槍支的權利，並倡議保守的家庭觀念。

為「上帝的王國」而工作

民主黨人尤其擔心巴雷特的宗教信仰會影響最高法院大法官的工作。在天主教聖母大學法學院擔任法學教授期間，巴雷特曾在2006年的畢業典禮演講中說，法律職業只是「實現一種目的的手段」，而這一目的就是「建立上帝的王國」。這句話引發的批評持續至今。

巴雷特在2017年被提名為第七巡回上訴法院法官時也引發了激烈的爭論。民主黨參議員費恩斯坦（Dianne Feinstein）在參議院確認聽證會上對她說：「當您宣讀自己的講稿時，人們得出的結論是，教條在你內心喧囂（the dogma lives loudly within you）。這令人擔憂。」巴雷特回應說：「我要強調，我個人的教會機構或宗教信仰不會影響我履行法官的職責。」

在另一個場合，巴雷特說，作為法官，她將「依法判案」。

巴雷特被民主黨人批評的「教條」，卻受到她的支持者的追捧，「教條在你內心喧囂（the dogma lives loudly within you）」這句話甚至被印在杯子和T恤上。

尚不清楚巴雷特被任命為最高法院大法官之後對墮胎問題的態度。女權活動家們非常擔心她可能助力推翻具有裡程碑意義的1973年羅訴韋德案（Roe v. Wade）判決。在此判決中，最高法院大法官裁定，美國憲法保護個人墮胎權。

2016年，巴雷特在傑克遜維爾大學（Jacksonville University）演講時表示，人們對墮胎合法性的期望將基本保持，但她推測某些限制法規將會改變。

她說：「關於晚期墮胎（late-term abortion）的問題， 應該對診所施加多少限制，我想這會得到改變。」

巴雷特公開批評奧巴馬醫改法案。該法案正式名稱為《患者保護與平價醫療法案》，它擴大了醫療保險的覆蓋範圍。民主黨總統候選人拜登擔心她的一票可能導致該法案被廢除。

在繁忙的事業與七個孩子的家庭之間平衡

巴雷特的信念似乎至少部分地決定了她的生活。她與家人住在印第安納州中西部州的一個大學城南本德（South Bend）。她有七個孩子，其中兩個是從海地收養的。有一個兒子患有唐氏綜合症，據說她每天都背他上下樓梯。

在她的私人生活中，巴雷特因為非常友善而備受稱贊。盡管工作繁忙，她仍然會安排時間在孩子們的學校做義工。同事們稱頌她熱情好客，慷慨大方，教會人員對她的為人處事贊不絕口。英國《衛報》引用南本德市青年部主任的話說：「並不是每個受過像她那麼高水平的教育的人都能這樣待人接物，而她的確做到了。」

根據媒體報道，巴雷特是「贊美之人」組織（People of Praise）的成員。該組織隸屬於天主教神恩復興運動。該運動秉持傳統的性別角色觀念。作為一名事業精進的女性，巴雷特在這方面似乎有些違和。

巴雷特1972年出生於路易斯安那州的新奧爾良市--屬於老南部地區--是父母的七個孩子中的老大。在獲得了英語文學學士學位之後，她負笈知名學府聖母大學學習法律，隨後在那裡任教到2017年。她曾擔任已於2016年去世的最高法院保守派大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）的文員。據說這位大法官生前已對巴雷特面授機宜。根據他的觀點，美國憲法必須完全按照其起草者撰寫時的本意來闡釋。

川普提名巴雷特背後的小算盤

川普總統一直對巴雷特贊美有加，稱她「世界一流、傑出、偉大」。當2018年最高法院職位出現空崗時，她已經在他的候選人名單中。通過對她的提名，川普可能確保得到共和黨極端保守派的支持。共和黨人還希望，她作為女性候選人這一事實，可以說服自由派參議員支持她成為金斯伯格的繼任者。

巴雷特也可能在11月3日的總統大選後對川普有所助益。川普已經表示，如果大選結果未能如他所願，他可能會上訴到最高法院。這樣一來，佔多數席位的保守派大法官們就有了用武之地。

無論如何，由於大法官的終身制，如果得到參議院批准，巴雷特可以在未來數十年內在最高法院推行她的保守派觀點。

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