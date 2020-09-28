快訊

歐陽娜娜登央視唱「我的祖國」挨批 IG發文認「操碎了心」

離譜！男童不聽話 公托老師竟扳頭、放烏龜全身爬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舊金山華人上街頭 反對十一升五星旗

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
舊金山當地華人民運社團自8月份發起「全球摘除五星血旗」活動。（photo by twitter）
舊金山當地華人民運社團自8月份發起「全球摘除五星血旗」活動。（photo by twitter）

舊金山華人民運社團反對中共國慶升旗，揚言唐人街和舊金山市政府若執意升旗，將遊行抗議。中華人民共和國將在10月1日迎來成立71週年，舊金山唐人街也預計於當日升旗慶祝，當地華人民運社團則發起「全球摘除五星血旗」活動，呼籲親共人士撤下五星旗，停止支持在10月1日要進行的升旗儀式。

根據《RFA》報導，《星島日報》26日在舊金山唐人街舉行慶祝中華人民共和國成立71週年的升旗活動，遭到當地華人民運社團抵制。抵制活動的參與者Bob表示，《星島日報》今年在唐人街花園角美國華商總會的樓頂網絡直播升旗，抗議人士會在華商總會的樓下，舉著「沒有國慶，只有國殤」等標語，並高喊「抵制中共」等口號，干擾直播。

此項抗議行動是從8月份開始的「全球摘除五星血旗」活動的一部分。從那時起，舊金山的民運活動人士每個週末都會到花園角廣場，透過發放傳單的方式，敦促那些懸掛中國國旗的社團或商戶撤掉五星旗。活動組織者中國民主教育基金會會長方政指出，五星旗在舊金山灣區上空有增多的趨勢，反映中共政權對美國及自由世界的滲透和侵蝕。

根據《新唐人亞太台》報導，中國民主教育基金會和其它民主組織，15日在舊金山市政廳前發表公開信，反對美國政府在10月1日升起中國國旗，表示升旗是對因迫害逃離共產黨政權的人們的不尊重和再次加害，也是對中共反人類罪行的認可。摘除五星血旗活動發起人之一、資深媒體人程凱表示，若唐人街和市政府執意升旗，民運社團會前去抗議。

【更多精采內容，詳見

舊金山 中共 五星旗

延伸閱讀

法官認定禁微信違憲 美政府反批妨礙國安

19歲少女慘被11男性侵還丟出窗外摔死 引眾怒上街頭抗議

MLB／西雅圖空氣糟 水手到教士球場當主隊

竹市議會、常青教育基金會捐助喜憨兒 盼拋磚引玉

相關新聞

川普封殺中芯 專家：即便拜登勝選 美中科技緊張依舊

美中科技戰愈演愈烈，中國大陸半導體廠中芯國際成為華為之後，第2家遭遇美國出口管制的中國科技企業。專家表示，即便民主黨總統...

美將關陸駐紐約領館？胡錫進威脅 關美滬港領館報復

中國大陸環球時報總編輯胡錫進26日發推文，回應美國國務卿龐培歐指中國駐紐約總領事館是「間諜活動樞紐」一事，胡錫進警告，美...

川普稅單怎麼了？美國大選辯論前引爆的「總統債」風暴

「原來小學老師繳的聯邦所得稅...高達總統川普的10倍？」2020美國總統大選已進入最後35天的倒數計時，一向遭川普視為仇寇的大報《紐約時報》27日卻發出了重量級的調查報導〈總統的稅單〉，逕行揭露了川普一直拒絕公開揭示、最早從2000年開始連續18年的「聯邦稅單」。報導發現，川普本人的投資與財團事業長期累積嚴重虧損，過去18年中就有11年「賠到聯邦所得稅不需繳交一毛錢」，甚至在參選與當選的2016、2017財政年裡，川普的聯邦個人所得稅也只上繳了750美金（新台幣2萬1,825元）。對此，川普本人與競選團隊卻是憤怒地譴責《紐時》又作「假新聞」，但川普的稅單為何重要？而報導內容的「真正問題」，究竟又是什麼？

影／野火吞沒美國葡萄酒鄉 空灑助燃劑紅染大地

美國西岸野火狂燒，加州、俄勒岡州、華盛頓州數千棟房屋都被山火燒毀，而世界聞名高級葡萄酒產區之一的納帕山谷，火勢已蔓延逾1...

影／紐約「泡泡餐廳」大受歡迎 疫情下餐飲新趨勢？

全球新冠疫情肆虐，人們生活習慣受到影響。美國疫情防疫對策導致外食族大減，紐約有店家推出「巨型泡泡」的戶外用餐環境，盼能吸...

舊金山華人上街頭 反對十一升五星旗

舊金山華人民運社團反對中共國慶升旗，揚言唐人街和舊金山市政府若執意升旗，將遊行抗議。中華人民共和國將在10月1日迎來成立71週年，舊金山唐人街...

叫停微信禁令 華人律師被疑藉機發財

反微信（WeChat）禁令在美國微信用戶聯合會律師團隊（以下簡稱「美微聯會」）爭取下獲得初步勝利，但美微聯會律師團的募捐花費、狀告動機及訴訟方法等卻遭到華人質疑「藉機發財且有政治動機」。對此，美微聯會一位顧問委員表示，這可能是因為一些華人不理解造成，並稱這也反映出美國華人內部本身就很分裂的現狀。

防中國攻擊 美陸戰司令：須分散太平洋戰力配置

美國陸戰隊司令柏格(David Berger)表示，美軍必須改變過去70年來在太平洋的戰力配置，把部隊部署到更多地方和更廣泛的區域，以分散中國的攻擊目標。

川普繼續施壓梅克爾 促德國禁止華為參與5G網路

川普政府繼續對德國總理梅克爾施壓，希望德國將華為排除在5G網路之外，不過，德國並未承諾拒用華為。

伊凡卡爽賺「顧問費」幫老爸節稅

紐約時報取得的稅務資料顯示，美國總統川普視長女伊凡卡・川普（Ivanka Trump）為顧問，付給她的錢列為「營業費用」以降低應稅收入。

聯邦法院擋下川普政府禁令 TikTok暫逃封殺命運

川普政府原訂明日起禁止美國用戶下載熱門短影音分享應用程式TikTok，聯邦法官今天在最後一刻做出裁決，暫緩實施這項具有政治色彩的禁令，讓TikTok暫時逃過一劫。

川普App凝聚川粉 拜登攜手網紅爭取曝光

美國總統大選倒數，川普享現任及壓倒性網路聲量優勢，還運用手機應用程式凝聚支持者；拜登聲量不如川普，但與網紅合作爭取曝光，核心攻勢主打川普防疫失敗和經濟困境。

熱門新聞

川普提名的大法官！七個孩子的媽 唯一不出自常春藤名校

日女遭劈腿跑到渣男家自殺 仲介拍片推銷凶宅驚見令人毛骨悚然異象

爭議區衝突再起 亞美尼亞擊落5架亞塞拜然軍機

今天開盤前 五件國際事不可不知

紐時：川普15年間有10年沒繳聯邦稅 當選那年繳2.2萬元

特斯拉要在三年後推平價車 大陸電動車業者：放馬過來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。