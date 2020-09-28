舊金山華人上街頭 反對十一升五星旗

舊金山華人民運社團反對中共國慶升旗，揚言唐人街和舊金山市政府若執意升旗，將遊行抗議。中華人民共和國將在10月1日迎來成立71週年，舊金山唐人街也預計於當日升旗慶祝，當地華人民運社團則發起「全球摘除五星血旗」活動，呼籲親共人士撤下五星旗，停止支持在10月1日要進行的升旗儀式。

根據《RFA》報導，《星島日報》26日在舊金山唐人街舉行慶祝中華人民共和國成立71週年的升旗活動，遭到當地華人民運社團抵制。抵制活動的參與者Bob表示，《星島日報》今年在唐人街花園角美國華商總會的樓頂網絡直播升旗，抗議人士會在華商總會的樓下，舉著「沒有國慶，只有國殤」等標語，並高喊「抵制中共」等口號，干擾直播。

此項抗議行動是從8月份開始的「全球摘除五星血旗」活動的一部分。從那時起，舊金山的民運活動人士每個週末都會到花園角廣場，透過發放傳單的方式，敦促那些懸掛中國國旗的社團或商戶撤掉五星旗。活動組織者中國民主教育基金會會長方政指出，五星旗在舊金山灣區上空有增多的趨勢，反映中共政權對美國及自由世界的滲透和侵蝕。

根據《新唐人亞太台》報導，中國民主教育基金會和其它民主組織，15日在舊金山市政廳前發表公開信，反對美國政府在10月1日升起中國國旗，表示升旗是對因迫害逃離共產黨政權的人們的不尊重和再次加害，也是對中共反人類罪行的認可。摘除五星血旗活動發起人之一、資深媒體人程凱表示，若唐人街和市政府執意升旗，民運社團會前去抗議。

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