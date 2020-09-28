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叫停微信禁令 華人律師被疑藉機發財

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電

微信（WeChat）禁令在美國微信用戶聯合會律師團隊（以下簡稱「美微聯會」）爭取下獲得初步勝利，但美微聯會律師團的募捐花費、狀告動機及訴訟方法等卻遭到華人質疑「藉機發財且有政治動機」。對此，美微聯會一位顧問委員表示，這可能是因為一些華人不理解造成，並稱這也反映出美國華人內部本身就很分裂的現狀。

川普總統宣布微信禁令後，華裔律師曹英、朱可亮、倪非、袁鋼、吳聖洋等人成立美微聯會，並聘請舊金山商業訴訟律師賓恩（Michael Bien）為首席律師，以該行政令違憲為由提告。19日獲聯邦法官比勒（Laurel Beeler）頒布臨時禁制令，叫停微信禁令。儘管結局未定，這項階段性成果仍被華人視為一大勝利。

不過也有不少華人質疑並指責此次的法律行動。環球網報導，這些質疑和指責主要集中在三個方面：一是此前該聯會曾向華人募集訴訟費用共計約100萬美元，花費為什麼這麼多？二是為什麼在美國商務部尚未頒布實施細則前就發起訴訟？三是發起訴訟是為了幫華人維權，還是為了個人「名利雙收」？又或是為了在美國大選中幫民主黨打擊川普？

報導引述美微聯會律師團隊一名不願具名的顧問委員表示，在收費方面，其實這個價格已經比正常情況下的律師費用低很多，因為一些華人律師並未收取律師費，而賓恩也給了30%的折扣。

從法律程序上來講，美國商務部對禁令的實施細則18日才公布，那時才發起訴訟，不可能趕在禁令生效前拿到臨時禁止令。此外，恰恰是因為8月美國對微信的禁令過於模糊，所以他們才發起訴訟，並非是由政治或大選因素驅動。

這名顧問委員並稱，幫華人維權的團隊遭到這麼多華人的指責，可能還是由於一些華人把事情看得過於二元化，且反映出美國華人內部本身就很分裂的現狀。美微聯會已計畫聘請審計團隊，審計該團隊對捐款的使用。

律師 微信 川普

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