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聯邦法院擋下川普政府禁令 TikTok暫逃封殺命運

中央社 / 華盛頓27日綜合外電報導
美國哥倫比亞特區聯邦地區法院9月27日裁決，暫緩實施美國政府關於將互聯網平台TikTok從美國移動應用商店下架的行政命令。 新華社
美國哥倫比亞特區聯邦地區法院9月27日裁決，暫緩實施美國政府關於將互聯網平台TikTok從美國移動應用商店下架的行政命令。 新華社

川普政府原訂明日起禁止美國用戶下載熱門短影音分享應用程式TikTok，聯邦法官今天在最後一刻做出裁決，暫緩實施這項具有政治色彩的禁令，讓TikTok暫時逃過一劫。

法新社報導，華盛頓聯邦地區法官尼柯爾斯（CarlNichols）應TikTok要求，暫時擋下這項禁令。白宮聲稱，TikTok母公司中國字節跳動（ByteDance）與北京當局的關係，恐對美國構成國安威脅。

法院發出的簡要命令中，並沒有說明法官做出這項裁決的原因。

川普政府尋求從28日零時起，禁止美國用戶下載TikTok，但允許用戶繼續使用到11月12日，之後將全面禁用。法官駁回TikTok盼能延後實施11月12日禁令的要求。

法院今天做出這項裁決，代表這個擁有一億美國用戶的網路社交平台暫時贏了這回合，但華盛頓地區法院尚未針對TikTok是否應該續留美國一事，就法律論據上的優點進行考量。

TikTok主張，即便是暫時性禁令也具破壞性，不僅會因為阻礙公司發展，使公司蒙受難以彌補的傷害，更會傷害TikTok的商業聲譽。

尼柯爾斯今天透過罕見的電話聽證會方式，就川普下令禁止中國應用程式TikTok隱含言論自由及國安影響，聽取相關論據。

TikTok代表律師霍爾（John Hall）表示，禁令具有「懲罰性」，也會封殺一個數以千萬計美國民眾使用的公眾論壇。

這場聽證會召開前，TikTok律師透過書面簡報指出，這項禁令「專斷且反覆無常」，且會因為阻擋這款應用程式的更新和修復，進而「破壞資安」。

TikTok還表示，這項禁令根本沒有必要，因為各方已就TikTok所有權重組事宜展開磋商，以解決川普政府提出的國安問題。

政府方律師則主張，川普有權採取國安行動，還說鑑於TikTok透過母公司字節跳動與中國政府間的關係，這項禁令有其必要。

川普政府在簡報中稱字節跳動為中國共產黨「喉舌」，還說字節跳動「致力推廣中共政治理念和傳遞訊息」。

川普政府主張：「總統認定，（中國）控制這些資訊的能力，對美國國安和外交政策構成無法接受的威脅。」

TikTok 川普 國安 資安

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