美制裁中芯國際 供應商須獲許可防用於軍事用途

路透報導，聯邦商務部25日簽發的信函顯示，向中芯國際提供設備的供應商，現在必須先申請出口許可。這是繼電信巨頭華為技術公司之後，中國最大的芯片製造商—「中芯國際」(SMIC)，成為第二家遭美國貿易制裁的中國科技公司，原因是「中芯國際」供應的設備可能被用於軍事用途。

美國現在對中芯國際出手，將切斷中芯國際從美國取得重要軟件和晶片製造設備的途徑。美國防部本月初即表示，正在考慮將中芯國際列入黑名單，因為調查顯示，對中芯國際出口的商品，可能最終被轉用於軍事用途，帶來「不可接受的風險」。

中芯國際26日表示，尚未收到任何有關限制的官方通知，並正在同美國商務部繼續交涉；中芯國際稱，該公司僅為民用和商用終端用戶提供服務，否認與中國軍方有任何聯繫。

據金融時報取得的信件顯示，美國商務部通知相關業者，出貨給中芯已構成「轉移軍事最終用途」的「不可接受的風險」。此舉不利中芯取得美國關鍵的軟體和晶片生產設備，業者如今必須經過核准，才能供貨給中芯。這將是華為遭到晶片斷貨後，中國半導體業遭到又一記打擊。

美商務部26日拒絕評論中芯國際，但表示商務部的工業和安全局正在「不斷監測和評估對美國國家安全和外交政策利益的任何潛在威脅」。

中芯國際是美國晶片製造商高通(Qualcomm)的一家代工廠，分析認為，對中芯國際的制裁也將影響高通；高通是中芯國際的第二大客戶。

此前，美國已把華為列入實體名單，限制華為從供應商獲得高端芯片；「黑名單」上有包括中興在內的275家中企。

根據中芯國際官網，該公司全稱是中芯國際集成電路製造有限公司，總部設在中國上海，業務覆蓋上海、北京、天津、深圳、香港、台灣、日本、美國及歐洲；2019年底，公司員工人數接近1萬6000人。

國防部發言人此前曾表示，五角大廈正在與其他機構合作，來決定是否對中芯國際採取限制行動，美國供應商將無法在沒有獲得許可證的情況下向中芯國際供貨，而拿到該許可證並不容易。