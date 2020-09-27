司法部提動議禁微信 法院10．15再聽證

司法部25日在舊金山的加州北區聯邦地區法院提出動議，要求法官比勒(Laurel Beeler)允許川普政府禁止蘋果公司(Apple Inc)及谷歌(Google)在美國應用程式商店提供中國通訊應用程式WeChat(微信)下載服務。比勒26日表示，將在10月15日就司法部的動議舉行聽證會，但也可能在「更短的時間內」聽證。

比勒19日發出臨時禁制令，阻擋原定於20日生效的聯邦商務部命令；商務部的命令除了禁止應用程式商店提供WeChat之外，也禁止WeChat在美國的其他交易，恐使WeChat無法在美國使用。司法部要求比勒暫緩這道禁制令。

司法部在文件中表示，比勒的禁制令「讓(用戶)得以持續、不受限地使用WeChat，而行政部門認定這個行動應用程式對美國國家安全及外交政策構成威脅」。白宮律師此前在呈給法庭的文件中指出，允許WeChat繼續在美國使用，會導致北京監視美國人民、蒐集和利用美國用戶的龐大的個人信息，來推動中國的利益。

在審案時，比勒認為，雖然國家安全利益非常重要，但行政部門未能提供充分證據，表明禁止WeChat就能解決問題；她在裁決書中指出，商務部的禁令有悖憲法第一修正案，侵犯了言論自由，因此暫緩執行從蘋果公司和谷歌公司應用商店中刪除WeChat程式的命令，同時也允許美國用戶繼續使用WeChat。

比勒是一名聯邦推事法官(Magistrate Judge)，加州北區聯邦法院則在過去幾年推翻過多項川普政府的行政令，例如2018年阻止撤銷暫緩遣返(DACA)政策、阻止非法越界入境沒有資格取得庇護的政策，2019年阻止川普將國防經費挪用修建邊牆、再次阻止川普政府實施新的政治庇護政策等。

雪佛龍(Chevron)公司日前成為首批實施川普政府WeChat禁令的批美國大公司之一，指示全球員工將WeChat從工作電話中移除。