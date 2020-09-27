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拜登民調雖領先 仍怕重演川普「逆轉勝」舊戲

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合26日電
白登的民調支持率，優於四年前的柯林頓。 美聯社
白登的民調支持率，優於四年前的柯林頓。 美聯社

民調數據分析，民主黨總統候選人拜登的支持率，較2016年的民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓(Hillary Clinton)好，特別是在老人和有大學學歷的白人選民層面；而儘管尋求連任的川普總統支持率較2016年時要下跌，但仍有機會重複2016年的勝選之道，雖然普選票(popular vote)輸給白登，但靠選舉人票當選。

根據華爾街日報和國家廣播公司(NBC)今年9月與2016年9月的民調，分析後發現，拜登面對川普所取得的領先優勢，較柯林頓為佳；除了現在拜登領先八個百分點，而柯林頓當年只有五個百分點外，在很多州的民調中，拜登皆優於柯林頓。

在拜登今年正式宣布參選前後，支持率從沒有落後於川普，自5月以來，他的支持率平均值領先優勢，都超出柯林頓在2016年的水平。

截至25日為止，拜登的總體民調支持率高於川普6.5個百分點；而四年前同一時間，柯林頓只領先三個百分點。

民調公司YouGov的投票分析專家布魯門索(Mark Blumenthal)指出，拜登現在所處的位置，明顯好過柯林頓，但未必能反映真正投票結果。

正如2016年選前三個星期，柯林頓在民調中領先川普七個百分點，但選舉結果是她在全國所獲票數，僅多出川普兩個百分點(48％至46％)，最終還輸掉了選舉人票。今年拜登的領先優勢更加持久，整個夏天，他的領先優勢保持在7至11個百分點。

柯林頓除領先優勢較小外，當年更有21%至24%的選民，選擇民主、共和兩黨之外的其他候選人，從而影響了她所獲的支持。但今年這樣的選民數字大減，他們對選舉結果的影響變得有限。

根據數據分析公司Real Clear Politics的數據整合，在六個搖擺州份(賓州、密西根、威斯康辛、佛州、北卡羅來納及亞利桑納州)，白登的領先優勢為3.6個百分點，而四年前柯林頓的領先優勢則為1.5個百分點。

但要留意的是，儘管民調指出川普的支持度不如四年前，但在這些搖擺州，白人、工人及沒有大學學位的選民占很大一部分，他們都是川普的基本盤，因此有可能出現2016年的結果，川普輸掉全國普選票，但靠選舉人票勝出而連任。

柯林頓 川普 民調

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