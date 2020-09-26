川普與拜登首辯看點在哪？盯亞洲匯市周三早盤有何用？

美國第一場總統大選辯論將於下周登場，股市投資人將密切關注尋求連任的川普與民主黨對手拜登的臨場表現、他們對自己政見的闡述，並緊盯辯論會後的市場反應，從中觀察兩人競選聲勢的變化 。

首場辯論會訂於美東時間29日（周二）晚上9時展開，進行90分鐘。RiverFront投資集團資深市場策略師Rebecca Felton接受MarketWatch訪問時表示，首場辯論或許不會立刻激起市場明顯反應，但重點在於，辯論後的民調數據可能顯示拜登目前領先川普的差距是會縮小，還是擴大。

根據Dow Jones Market Data的資料，自1960年以來，首場總統大選辯論結束後，股市行情通常變化不大，次日美股標普500指數平均小跌0.14%。

大致來說，華爾街分析師普遍的看法是，川普若是連任對美股較有利，因為2017年調降的企業稅率將原封不動；若拜登勝選且民主黨拿下國會參、眾兩院，則美股可能下跌，因為他主張調高企業稅率並對高所得人士加稅，也可能加強監管銀行、能源、醫療照護等產業。

兩位總統候選人都支持擴大基礎建設支出。但不同點包括，川普可望維持與中國對峙的立場；拜登則較不可能用關稅對付中國、歐洲和其他貿易夥伴，這將有利於全球經濟展望。

然而，休士頓Crossmark全球投資首席市場策略師Victoria Fernandez認為，新冠肺炎疫情已顛覆經濟展望，如今只憑政黨顏色預測未來政策走向可能失之偏頗。他說：「如果民主黨政府上台，通常我們認為對企業較不利…但我認為，在經濟受疫情重創之際，應該不會見到對經濟落井下石的巨大政策改變。」

RealClearPolitics的全國平均民調顯示，拜登目前支持度約領先川普6.7個百分點 ，而且從7月底至今一直保持6至10個百分點的領先差距。拜登在幾個關鍵搖擺州也享有小幅的領先優勢。

川普質疑郵寄投票可能助長選舉舞弊，日前又拒絕若敗退將和平轉移政權，令投資人愈來愈擔心選後紛爭不止、新總統可能難產。在這種氛圍下，如果首場辯論會後的最新民調顯示川普與拜登的差距縮小，可能進一步升高選舉結果詭譎難測的預期。

一些市場觀察家表示，會密切關注首場辯論後市場交易員給的初步評價。

ING分析師團隊在25日發布的報告寫道：「亞洲匯市周三早盤的市況，可能是檢驗選前美元表現如何的第一道石蕊測試。」

ING報告說：「有一派說法：川普若在首場辯論會上表現優異，美股會漲而美元會貶。我們的看法是，倘若拜登勝選，2021年美元可能走貶，因為世界觀較溫和—無論如何，讓我們注意周三行情怎麼走。」

雖說辯論會後的初步民調和市場反應最令人矚目，辯論中的政見細節也值得仔細聆聽。投資人會特別想聽川普和拜登說明，打算怎麼處理美中關係。景順（Invesco）分析師Kristin Hooper和Andy Blocker在報告中指出，投資人也想聽拜登詳述他打算提高什麼稅？此時的經濟狀態會不會影響他落實加稅的時間？

Crossmark策略師Fernandez建議投資人，別隨新聞標題和民調數字的變化起舞，因為就算是選舉結果本身，對股市的影響也不會太大，畢竟此刻影響經濟前景的決定性因素是疫情發展。