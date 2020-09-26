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紐約「露天氣泡餐館」大受歡迎 防疫保暖一舉兩得

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國紐約曼哈頓上西區餐酒館Cafe Du Soleil在戶外用餐區每張桌子搭建「巨型氣泡」隔開每組客人，不僅降低疫情傳染風險，還能為在戶外用餐的客人禦寒。（路透）
美國紐約曼哈頓上西區餐酒館Cafe Du Soleil在戶外用餐區每張桌子搭建「巨型氣泡」隔開每組客人，不僅降低疫情傳染風險，還能為在戶外用餐的客人禦寒。（路透）

路透報導，美國紐約曼哈頓上西區餐酒館Cafe Du Soleil在戶外用餐區每張桌子搭建「巨型氣泡」隔開每組客人，降低新冠肺炎傳染風險。這些透明塑膠帳篷只需要一分鐘搭建或拆卸，在天氣變冷和潮濕的秋季特別吸引客人光顧。

其中一名客人瓦萊麗．沃西和2位同事一同用餐，她說：「『氣泡』內十分整潔、安全，且都有遵守1.8公尺社交距離。」

Cafe Du Soleil店主謝弗勒今年7月某日上網時注意到「氣泡餐館」的點子，當時他在思考如何維持餐廳營運。由於室內用餐人數限制，謝弗勒認為，室內只開放20人用餐得到的收入無法支付廚師和其他員工薪水，誰又願意付錢坐在沒有遮蔽物、寒冷加上下雨或下雪的戶外用餐。

謝弗勒買了15個透明帳篷解決戶外用餐難題，每頂帳篷能容納6人。顧客紛紛打電話預定要在「氣泡」內用餐。一些顧客表示，透明帳篷很像童話故事中灰姑娘的馬車，勾起了他們的童年回憶。

紐約市長白思豪25日表示，自疫情爆發以來，紐約數千間餐廳接受了戶外用餐的概念，市政府也會致力將戶外用餐作為永久選項。市政府為了在秋冬確保戶外用餐顧客有溫暖的環境，允許餐廳搭建封閉式帳篷和使用特定暖氣機，餐廳可以在周三開放室內四分之一的座位給顧客用餐。

紐約 社交距離 新冠肺炎

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