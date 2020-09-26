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仍有46州未達標… 法官：人口普查恢復10月底截止

世界日報 / 記者金春香／紐約報導
聯邦法官頒布臨時禁制令，要求人口普查恢復至10月31日截止。美聯社
聯邦法官頒布臨時禁制令，要求人口普查恢復至10月31日截止。美聯社

加州北區聯邦法院對川普政府將2020年人口普查截止日前提前的決定，24日晚頒布「臨時禁制令」(preliminary injunction)，要求人口普查局按原計畫在10月31日前照常收集人口普查信息，民眾在該日前前可繼續在網上自我回覆普查信；司法部25日表示會在聯邦第九巡迴上訴法院對禁令提起上訴。

受新冠疫情影響，人口普查局今年春天宣布2020年人口普查截止日期延長至10月31日，向總統報告人口總數的截止日期延長至2021年4月；然而商務部長羅斯(Wilbur Ross)8月3日突然宣布，將於9月30日前完成所有人口數據的收集，並將12月31日定為向總統報告人口總數的截止日期。

之後包括紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)在內的多州檢察長及洛杉磯市等多個市府，與全國城市聯盟(National Urban League)共同狀告川普政府，指出疫情期間收集和處理人口普查數據本就面臨更多挑戰，當局還提前要求提前結束人口普查，嚴重妨礙全美各地人口分析準確度，要求法院頒布暫時性禁令禁止人口普查於9月30日結束。

24日晚，加州北區聯邦法院法官高蘭惠(Lucy Koh)頒布臨時禁制令，阻止人口普查局8月宣布的最後期限生效，並阻止人口普查局將匯總數據遞交至白宮的時間從明年4月1日提前至12月31日。

在本周二(22日)聽證會上，高蘭惠就對提前截止日期感到擔憂，指出人口普查局不太可能在9月底完成其設定的99%人口普查完成率標準，她說，「50個州中只有四個州達到此標準，還有46個州沒有達標，為什麼人口普查局要堅持在七天內結束數據收集？」

川普政府多次試圖影響2020年人口普查，此前要求在2020人口普查問卷加入「是否為公民」問題，維權團體狀告後，去年被最高法院裁決為非法，普查問卷不得加列這個題目；今年7月川普再禁止2020人口普查把無證移民人口數據用於分配各州在國會的議席數量，遭移民權益團體興訟，本月10日紐約南區聯邦法院三名法官一致裁定該行政命令違法，但川普政府上周表示會就該判決到最高法院上訴。

川普 疫情 移民

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