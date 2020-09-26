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國土安全部提新規 學生簽證最多4年 部分國家僅2年

世界日報 / 編譯林育正／綜合25日電
國安部24日提出新規定，學生簽證最多將給四年，不允許外國人士以學生身分長久留在美國。圖為哈佛校園一棟建築在疫期大門深鎖。Getty Images
國安部24日提出新規定，學生簽證最多將給四年，不允許外國人士以學生身分長久留在美國。圖為哈佛校園一棟建築在疫期大門深鎖。Getty Images

國土安全部(Department of Homeland Security，DHS)24日提出新規定，對學生簽證設限，未來所有核發的學生簽證最多給四年的期限，不允許外國人士以學生身分長久留在美國。

目前國際學生只要有學籍，學生簽證便有效；但24日在「聯邦公報」(Federal Register)上的最新提案，就算學生修讀耗時較長的課程或學位，大部分學生簽證將在四年到期。

此外，來自中東、亞洲和非洲等多個特定國家的學生，簽證期限將僅有兩年；這些國家包括伊朗、奈及利亞、菲律賓和越南等國；另有贊助恐怖組織，以及在美逾期滯留比率超過10%的國家。

川普政府聲稱此政策有其必要性，因為在現行制度下，學生只要證明自己仍在攻讀學位，便能隨意、時間幾乎無限制地長久待在美國。政府表示，這增添國家安全風險。

DHS以一名學生為例，他自1991年起就以舞蹈學校學生身分居住在美國；但DHS並未公布全美有多少名此類案例。而在新提案下，有意延長居留期限的學生，必須經過重新申請或延長簽證的手續。

新提案將有30天的時間接受公開意見回饋，但若是民主黨總統候選人白登當選，川普政府可能將無法在1月卸任前正式推動新規。

高等教育團體和移民倡議人士對新提案火力全開，表示將對國際學生造成不必要的隔閡，反而選擇其他國家深造。

對移民抱持開放立場的團體，高等教育與移民校長聯盟(Presidents`Alliance for Higher Education and Immigration)執行主任米瑞安‧費爾布倫(Miriam Feldblum)表示：「為什麼要訂出一個與學業進度無關的時限？」

美國大學在近年逐漸對學生失去吸引力，許多人寧願選擇加拿大、英國或澳洲；2018年來到美國的新進國際學生不到27萬人，較2015年的高峰少了10%。現在面臨新冠肺炎疫情，又是高教產業的一大景氣寒冬。

新政策若實施將大力衝擊教育界，自2012年抵美的大學部(本科)國際學生中，僅51.9%在四年內順利畢業；但已高於全國43.7%的比率。

此外去年註冊的8萬8000名研究所學生中，有四分之一計畫繼續攻讀博士，將耗時遠遠超過四年。

不過2001年在九一一恐怖攻擊事件中，就至少有一位嫌犯是以學生簽證留在美國，因此國安人員對此特別敏感。也有人士表示，美中關係惡化之際，新政策將讓政府有理由拒發簽證給中國學生。

國安部24日提出新規定，學生簽證最多將給四年，不允許外國人士以學生身分長久留在美國。圖為中國一名學生因受困疫情無法赴美。 美聯社
國安部24日提出新規定，學生簽證最多將給四年，不允許外國人士以學生身分長久留在美國。圖為中國一名學生因受困疫情無法赴美。 美聯社

簽證 移民 川普

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