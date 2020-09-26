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麻州老兵之家新冠疫情釀76死 2負責人恐坐牢

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合25日電
麻州霍利奧克退伍軍人之家(Holyoke Soldiers' Home)鳥瞰圖。美聯社
麻州霍利奧克退伍軍人之家(Holyoke Soldiers' Home)鳥瞰圖。美聯社

麻州檢察長希莉(Maura Healey)25日表示，曾在當地一個退伍軍人之家兩位管理人員，因為處理新冠病毒疫情的方式失當，造成將近80人染疫並死亡後遭到起訴；據信本案為全美首宗療養院主管，因疫情相關行動而面臨指控的刑事案件。

希莉說，霍利奧克退伍軍人之家(Holyoke Soldiers` Home)前任負責人瓦爾西(Bennett Walsh)以及前任醫務總監柯林頓(David Clinton)遭大陪審團起訴，由於他們3月時曾決定合併兩個失智症科室，讓檢出新冠病毒陽性的居民，與沒有症狀者處在同一個空間裡。

希莉也表示，若兩人被判導致或容許身體嚴重傷害或疏忽照顧老人有罪，恐將各自面臨有期徒刑。

三個月前有一份獨立報告指出，瓦爾西和其他管理人員做出「匪夷所思的決定」，讓病毒在不受控制的狀況下傳播。

前任聯邦檢察官皮爾斯坦(Mark Pearlstein)主導的調查團隊表示，「最糟的決定」就是合併兩個已被封鎖的失智症科室，而兩者都有部分居民已感染病毒。

希莉指出，瓦爾西和柯林頓是最終必須為合併兩個科室的決策負責的人員；通常只容納25張病床的一間科室中，擠進超過40名退伍軍人，由於空間有限，有九名退伍軍人只能睡在餐廳裡，其中有人有症狀而有人無症狀。

官員表示，自3月1日起，有76名退伍軍人在這個退伍軍人之家感染新冠病毒後死亡。

調查人員發現，第一個確診的退伍軍人於3月17日檢出陽性；儘管他已出現症狀數周，但工作人員「沒有隔離」他，直到他的檢測報告出爐前，仍讓他與三名室友同住，並在科室與公共空間遊蕩。

調查人員說，有社工曾質疑合併兩科室的決定，但護理長說：「沒關係，反正(這些退伍軍人)都已接觸新冠病毒，也沒有足夠人手照應兩個科室。」

報告也指出，隨著疫情惡化，領導階層從試圖阻止病毒傳播，轉變為「準備處理大量死亡的居民」。

退伍軍人 失智症 疫情

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