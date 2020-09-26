佛州疫情未消 宣布開放室內用餐、不強制戴口罩

儘管佛羅里達州疫情未消，州長德桑提斯(Ron DeSantis)25日仍堅持解除地方商家的防疫禁令，所有店家和餐廳將不再強制執行口罩命令和人數限制等規定，若有消費者不願戴口罩也不得裁罰。

德桑提斯25日宣布，允許州內的所有餐廳營業且不限制室內用餐人數，業者除非有特殊財務狀況或健康因素，地方政府不得介入或要求業者關閉，德桑提斯說：「我們將不再關閉任何經濟活動。」

酒吧的室內人數仍可保持在50%以下，但德桑提斯表示，若有酒吧堅持開放讓所有人進入，將「不會阻擋他們」。

佛州目前每日確診人數約2500人，共和黨籍的德桑提斯曾多次質疑封鎖經濟對抗疫的實質效益，加上距離總統大選剩下不到50天，更催化他加速該州的經濟復甦。

德桑提斯自誇說：「佛羅里達可說是全國經濟範圍開放最大的地區。」

同時，德桑提斯也禁止地方政府對違反保持社交安全距離或未戴口罩的民眾開罰，因而引發外界不滿，佛州參議會議員奧黛麗·吉布森(Audrey Gibson)批評：「沒有人要求將經濟全面封鎖，但不應取消戴口罩和保持社交距離這些基本防疫規範。」

佛州布羅瓦郡(Broward County)地方政府也向州長提出上訴，郡長霍爾尼斯(Dale Holness)表示：「南方地區疫情仍較其他地區嚴重，因此我們希望州長能允許提高布羅瓦郡執行防疫政策的強制性。」

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)雖然可繼續限制室內用餐人數，但仍不得對未戴口罩的民眾開罰，對此郡長吉梅尼茲(Carlos Gimenez)表示將與該郡檢察官進行協商，確保業者和民眾都能遵守新規。

過去德桑提斯雖然表態拒絕強制執行口罩命令，但仍允許地方政府實施，還加強其他防疫措施如關閉海灘和公共場所；然而，未來地方私人企業將不再受這些規定的限制，明年2月的超級盃(Super Bowl)亦照常舉辦。

佛羅里達州25日宣布取消對餐飲業的限制，允許餐館和酒吧恢復100%的客容量；圖為邁阿密一間餐廳內，顧客在用餐。路透