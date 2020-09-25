大煙山國家公園被塗鴨「黑人的命不重要」旁邊還掛熊皮

「黑人的命也是命」運動風起雲湧下，田納西州大煙山國家公園(The Great Smoky Mountains National Park)也成為受害者，公園入口處被貼上寫著「獻給大湖，黑人命不重要」的紙板，旁邊還掛上連身的黑熊熊皮。

19日上午遊客在園區的西徑山麓公園大道(Foothills Parkway West)入口發現，門口的招牌標示被人貼上帶有種族歧視的仇恨言論，因而向國家公園管理局(National Park Service)舉報。

大煙山國家公園表示整起事件仍在調查中，並懸賞5000元給任何願意透露涉案人身分或其他相關訊息的人士；同時也保證，舉報者身分不會曝光。

官方人員指出，犯案時間介於9月18日晚間至19日上午；國家公園巡邏隊(National Park Service Ranger)隊長麗莎‧韓迪(Lisa Hendy)呼籲，任何知道內情的人請盡快與巡邏隊聯絡。

韓迪說：「任何對國家公園恣意破壞的行為，我們都會嚴正以待，這次的事件尤其過分，這也是為什麼我們願意懸賞。」

如有相關消息可透過簡訊或撥打電話號碼888-653-0009，或是到本案專屬的報案網站留言。

國家公園服務處(National Park Service)23日對外招開第二次記者會，重申報案專線僅限於本案相關線索的提供，不接受任何個人意見的陳情，此舉和過往經驗相比堪稱異常。

由於該園區11日曾發生遊客被黑熊咬死的意外，官方人員將咬人的黑熊安樂死後引來外界撻伐，動保團體在網路上也發起「熊命很重要」(Bear Lives Matter)的活動；也因此園方尚未將本次事件與非裔平權運動組織「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)做任何直接聯想。