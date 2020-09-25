日子何時正常？民調顯示反歧視示威潮漸冷 不到4成贊同

在肯塔基州非裔女子布琳娜·泰勒遭警奪命事件引發另一波抗議潮之際，美聯社與公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)24日公布的民調顯示，支持反種族不公示威的熱潮開始冷卻，支持的民眾降到不到四成 ； 6月調查時還有54%。不贊同抗議者占44%，多於贊同的39%。

這項民調9月11日到14日完成。肯塔基州路易維爾警察殺死泰勒案，23日有一名警察被起訴。

群眾抗議白人警察動輒殺死黑人，目的之一是要求警方負起公平公正執法的責任，不料民眾對警察暴力是否多針對黑人等問題，看法已經大有轉變。

轉變最多的主要是白人和共和黨人，6月有53%白人支持抗議，34%不支持；如今，支持抗議的白人剩下35%，反對者剛好一半。

拉丁裔美國人支持抗議的比率也從6月44%降為31%；非裔支持抗議者，從81%減少到63%，不置可否者增加。

現年63歲的伊利諾州新雷諾克斯人希佩留斯(Dave Hipelious)是已退休的能源業管線裝配工，他說，6月他還很支持抗議群眾，「可是看過這麼多之後，我現在幾乎要死命反對了。」

這位白人態度轉變的關鍵是，示威群眾縱火、劫掠，造成社會不安，「十足破壞了本來和平進行的示威」，「我年輕時候也蠻狂野的，每次警察攔下我，每次的問題，錯都在我。但我確實相信，警察很盡責」。

認為警察對黑人比對白人更常施展暴力的，黑人占84%，白人僅占42%，拉丁裔則有50%；而認為司法體系對造成無辜死傷的警察太寬容者，非裔占74%，白人有47%，拉丁裔50%。

密西根大學政治學者戴文波特(Christian Davenport)指出，歷來美國白人對社會運動的支持度都會「與時俱退」，理由應是「同情心日漸疲乏」。

他說，大家看到一條人命居然活生生遭到跪壓而死，會義憤填膺，是很正常，但警察暴力問題一旦演變成民眾意識中的體制改革問題，大家就會問，「要搞到什麼時候，日子才能回歸正常？」

民主黨和共和黨，尤其川普，想利用群眾抗議「政治得分」，也是民眾態度轉變的原因。不贊同抗議群眾的共和黨人從6月56%增為75%；民主黨人雖有70%支持示威，認為示威和平的僅50%。