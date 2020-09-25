肯州路市警再爆歧視言論 曾批評示威者「只配洗車」

肯塔基州路易維爾大都會警局(Metro Police Department)發言人表示，該局正在調查女警官布麗姬．哈勒漢(Bridget Hallahan)8月寄給同仁的一封信，信中稱「黑人的命也是命」(BLM)和反法西斯主義(Antifa)的部分人士是「廢物」(punk)，只配替人洗車。

47歲的哈勒漢是白人，是該市警局第五分部指揮官，她24日向國家廣播公司新聞網(NBC News)承認，她寄出該封電郵，而且同仁相當支持；她也表示自己再過六天就要退休。

當地媒體記者貝里(Phillip Bailey)22日傍晚在推特貼出該封電郵截圖，並表示該照片由匿名執法人員提供；信使日報(Courier Journal)23日刊登該信內容。

路易維爾大都會警局發言人華盛頓(Lamont Washington)表示，該局知道該封電郵，目前正在調查，警局對此事不予置評。

哈勒漢在電郵中指出：「我知道有時很難不說出我們的想法，尤其是民眾在不知情的情況下批評我們的所做所為。」她批評BLM人士和反法西斯主義者，「我們的小指指甲都比那些廢物全身更有格調和倫理道德。」

哈勒漢在信中指出：「別區尊降貴到他們的程度，不要回應他們，一旦如此，我們只會證明他們的行動。別讓他們自以為很重要，因為他們不值一提。這些人幫我們洗車、在沃爾瑪幫我們結帳，一輩子住在爸媽家地下室玩決勝時刻。」

她告訴同仁若想一吐為快，可以到她的辦公室一起發洩；她也稱有警察遭肉搜，而原因僅是民眾不滿警察的要求。

哈勒漢的電郵遭痛批，部分反彈來自路易維爾居民，批評者質疑警察怎能如此看待社區。大都會市議員寇恩(Brandon Coan)表示深感失望，任何警察抱持此態度令人完全無法接受，並認為哈勒漢應出面道歉。