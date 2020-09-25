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2警殺非裔女未遭起訴掀怒火 肯州示威127人被捕

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
肯塔基州路易維爾市23日再度爆發抗議活動，在垃圾桶著火、數輛車被毀損、商店被闖入後，警方宣布此乃非法集會。圖為一示威者被捕。(美聯社)
肯塔基州路易維爾市23日再度爆發抗議活動，在垃圾桶著火、數輛車被毀損、商店被闖入後，警方宣布此乃非法集會。圖為一示威者被捕。(美聯社)

肯塔基州路易維爾市非裔女子布琳娜·泰勒(Breonna Taylor)3月在自宅遭警擊斃，半年後，大陪審團23日以「肆意危害罪」起訴一名警察，群情激憤，全美多個城市掀起新一波示威抗議，更導致路易維爾示威現場兩名警察遭一名男子開槍打傷；面對局勢愈演愈烈，當局呼籲社會大眾冷靜。

路易維爾市23日的抗議活動開始堪稱平和，但在垃圾桶著火、數輛車被毀損、商店被闖入後，警方宣布此乃非法集會，迄今已有127人被捕。26歲男子江森(Larynzo D. Johnson)被控開槍襲擊警察和肆意威脅警察。路易維爾市代理警察局長施羅德(Robert Schroeder)表示，中槍的兩名警察「狀況很好，沒有生命危險」。

江森已被捕，開槍襲警有錄影為證，江森將於25日過堂。

24日上午，路易維爾市中心人稱「不公正廣場」(Injustice Square)的公園，抗議群眾再度聚集。重回示威現場的雷吉尼·瓊斯(Reginique Jones)受訪表示，大陪審團決定只起訴對泰勒公寓開槍的警察韓金森(Brett Hankison)，令人惱火。她誓言將繼續要求警察加強問責制，並在全州禁用「不敲門搜索令」(no-knock warrant)。

肯塔基州路易維爾市23日爆發的抗議活動蔓延到全國。圖為芝加哥的示威活動。(美聯社)
肯塔基州路易維爾市23日爆發的抗議活動蔓延到全國。圖為芝加哥的示威活動。(美聯社)

州檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)在大陪審團23日公布起訴書後表示，韓金森和另兩名警察曼廷利(John Mattingly)、柯斯葛洛夫(Myles Cosgrove)在進入泰勒公寓前，曾表明警察身分，並未使用「不敲門搜索令」(no-knock warrant)。三名警察向泰勒公寓開槍，是出於自衛。

泰勒之死案與遭警察壓頸致死的明尼亞波利斯非裔弗洛伊德(George Floyd)案，是今年夏天在各地爆發的抗議警察暴力和種族歧視的示威號召力量。

路易維爾市政府上周同意進行更多警察改革，還將支付泰勒家人1200萬元，作為和解協議的一部分。聯邦調查局仍在調查泰勒的公民權利是否受侵犯。

川普總統24日表示，泰勒案是件不幸的事，他向她家人致意，並認為此案的一切，包括執法部門都很難過；「那麼多人不必要地受苦。」

民主黨總統候選人白登及其競選搭檔賀錦麗(Kamala Harris)則呼籲進行警政改革。白登說，全國應從解決過度使用武力開始，禁止壓頸並徹底檢視「不敲門搜索令」。

肯塔基州路易維爾市23日再度爆發抗議活動，在垃圾桶著火、數輛車被毀損、商店被闖入後，警方宣布此乃非法集會。圖為警察荷槍實彈與示威者對峙。(美聯社)
肯塔基州路易維爾市23日再度爆發抗議活動，在垃圾桶著火、數輛車被毀損、商店被闖入後，警方宣布此乃非法集會。圖為警察荷槍實彈與示威者對峙。(美聯社)

小辭典：肆意危害罪

何謂「肆意危害罪」(wanton endangerment)？根據肯塔基州法，某個人肆意行動，對另一人構成死亡和重傷的巨大風險，便犯下肆意危害罪，而且此人犯罪時「極度漠視他人生命價值」；其他州可能用「怠忽致危罪」(reckless endangerment)描述相同罪刑。

此罪在肯塔基州屬D級重罪，這表示最高刑期為五年，而且每一起控罪都須繳一次罰款。就算犯罪者無意傷害任何人或非蓄意犯罪，仍可能被起訴肆意危害罪；此人一旦採取行動，便構成極其漠視他人危險之舉。(編譯郭宣含)

種族歧視

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