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金斯柏停靈高院 逾百人追悼 首席法官稱她一生詮釋美國夢

世界日報 / 記者張筠／華盛頓報導
瞻仰金斯柏的民眾在最高法院附近排起長隊，所有人都戴口罩。（記者張筠 / 攝影）
瞻仰金斯柏的民眾在最高法院附近排起長隊，所有人都戴口罩。（記者張筠 / 攝影）

上周辭世的大法官魯絲·貝德·金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)23日上午最後一次「返回」最高法院，逾百名家人、好友、政要和她生前的同僚到場參加私人追悼儀式，最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)在追悼會上回憶金斯柏的家庭移民故事，稱她的一生很好地詮釋了美國夢；當天八名現任大法官均到齊，任命金斯柏為大法官的前總統柯林頓(Bill Clinton)也出席悼念，白宮表示川普總統24日會前往致敬。

金斯柏23日上午9時30分停靈最高法院，現任八名大法官及其配偶均到場，羅伯茲是唯一的演講者；他在追悼詞中將金斯柏的一生形容為「眾多美國夢的一個版本」，「她是一名記帳員的女兒，後來成為最高法院大法官，找到屬於她的舞台」，她生前常問，「布魯克林(Brooklyn)的記帳員和最高法院的大法官有什麼區別？她自己回答：區別就在一代人」，這也反映她時常懷念母親。

羅伯茲說，金斯柏寫過483份多數意見書(majority opinion)，對美國司法體系有深遠影響，指導司法方向，「她的聲音柔和，但一開口，所有人都會仔細聽」。

不論是在墮胎權、同性婚姻法、投票權，還是在移民、健保或平權法案的訴訟中，金斯柏總展現革新理念，因此在27年的司法生涯中一直享有如搖滾巨星般的地位；羅伯茲說，她夢想成為「歌劇大師」(opera virtuoso)，但後來卻成為了搖滾巨星，「惡名昭彰RBG」也變成她風靡全國的文化代名詞。

金斯柏生長在紐約市布魯克林，父親是猶太移民，母親生於紐約；她在康乃爾大學取得學士學位，後來就讀哈佛大學法學院，成為院內為數不多的女學生之一，之後轉學到哥倫比亞大學法學院，以第一名的成績畢業後進入學術界，主要教授民事訴訟，成為該領域少數的女性之一；她在大部分的法律生涯中致力於性別平等、女權進步等議題，經常在最高法院的辯論中勝出，1993年被任命後，成為持自由派立場的大法官之一，也因為較激進的自由主義立場而備受美國流行文化關注。

23日的追悼會以猶太儀式為主，主持儀式的拉比(Rabbi)霍茲布萊特(Lauren Holtzblatt)在追悼詞中表示金斯柏向來有與眾不同的想法，雖然從小並未享有特別的機會，但仍憑努力成為「比大眾更有遠見的先知」，「她不僅帶領我們走入新世界，更用一生將此變為現實，展現智慧和洞見」，她不僅是美國司法界的明燈，也是猶太司法的指路人；霍茲布萊特的丈夫曾是金斯柏的助理。

金斯柏的靈柩23日和24日兩天會在最高法院前供民眾瞻仰；受疫情影響，最高法院大廳不對外開放，來自全國各州的民眾23日聚集在最高法院前，排隊瞻仰金斯柏，他們稱她為美國司法、平等、女性權益的象徵。

金斯柏將於25日移靈國會，成為首位移靈國會供民眾瞻仰的女性，也是第二位享此殊榮的大法官；根據她的遺願，她下周將葬於維吉尼亞州的阿靈頓國家公墓，她的丈夫馬丁·金斯柏2010年也葬於此。

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