法興：美大選若是這種結局 美股漲得最高

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
拜登vs.川普，誰當選下任美國總統對美股最有利？法興檢視五種可能的情況。美聯社
拜登vs.川普，誰當選下任美國總統對美股最有利？法興檢視五種可能的情況。美聯社

眾所周知，美國總統川普與眾議院議長裴洛西即使未到「水火不容」的地步，也絕不是「好搭檔」，但法國興業銀行（Société Générale）策略師團隊分析11月大選五種可能的結果後認定，川普掌白宮和裴洛西掌眾院—也就是維持現狀—對美股卻是最佳組合。

財經網站MarketWatch報導，法興一項跨資產研究報告檢視11月美國大選的五種可能的結果，並分析每一種情況對市場的影響。結果發現：

一，最可能的結果是：民主黨大獲全勝，同時拿下白宮與參、眾兩院。他們估計這種情況發生的機率有32%。

二，可能性次高的結果是：民主黨籍候選人拜登當選下任美國總統，共和黨保有參議院控制權。法興估計這種情況發生機率為30%。

三，川普連任成功，且共和黨掌參院、民主黨控制眾院的機率，估計有20%。

四，川普勝選，且民主黨控制參、眾兩院，機率估為16%。

五，共和黨橫掃白宮和國會兩院，機率只有2%。

法興在報告中指出，不論是誰勝選，未來兩年，美國貨幣政策都會維持寬鬆，公共債務貨幣化和美中關係緊繃的趨勢也不會改變。無論下任美國總統是川普還是拜登，美國政策都會聚焦於把受疫情重創的經濟拉回成長軌道。

最主要的差別在於稅務政策。拜登表示會提高企業稅，並考慮對所得超過40萬美元的人士提高所得稅。法興分析師認為，拜登不至於逆轉川普實施的關稅，但認為會避免祭出新的關稅。拜登政府也可望強化俗稱「歐記健保」的「患者保護與平價醫療法案」（PPACA） ，而川普若贏得第二任，設法推翻「歐記健保」的努力仍會受阻。

拜登若當選，會更設法與其他先進國家協調出某種「可廣泛、平順落實的數位稅」，這可能對全球科技業構成壓力，進而拖累美國股市。這可能意味資產配置進一步跳脫美元資產、轉進綠色投資和歐洲股票。若民主黨大獲全勝，「聯邦政府層級將推動從磚頭到晶片、規模1.3兆美元的基礎建設計畫；州政府將擴大干預（包括對企業買回庫藏股、對大型科技公司的監管），加上調高企業稅提案，都將加速落實」。

若是川普連任成功，則「美國優先」政策將延續下去，但若是沒有共和黨通吃參、眾兩院的配合，川普將難以推動進一步減稅計畫。美中衝突可能持續，但可能不再那麼聚焦關稅，而是更強調香港、股市、科技議題。如果民主黨拿下眾院，有助於抗衡參議院共和黨人縮緊財政的企圖。在川普主政的情況下，法興偏好價值型股票、資產負債表強的中型股、以及日本股票，更甚於成長型股票和中國大陸股票。

法興預測，若是川普政府繼續掌權且民主黨續掌眾院，2022年底美股標普500指數的落點可望是上述五種情況當中最高的，可望比拜登入主白宮且民主黨控制兩院的情況（在這種情況下標普2022年底估計可漲到3,500點 ）還要高出14%。

但若選舉結果備受挑戰，可能導致美股拉回修正，幅度可達10%至15%。那麼，持有美國抗通膨公債（TIPS）、黃金和利率波動商品，可能提供有效的投資組合保護。不過，待一切塵埃落定，逢低買進股票的機會可望浮現，反映投資人注意力開始轉向下一波經濟景氣循環初升段，也基於「別無選擇」的理由。

川普 民主黨 拜登

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