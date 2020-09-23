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包裝太可愛！一歲半娃誤食乾洗手 阿嬤驚：以為是果泥QQ凍
美國晨間節目早安美國（Good Morning America）日前報導，加拿大一名母親特琪拉（Nikki Teixeira）的一歲半兒子洛根（Logan），上個月與阿嬤在一起時，誤食乾洗手。因阿嬤看乾洗手的包裝，以為那是「果泥QQ凍」。
特琪拉說，阿嬤當天看到包裝，斷定是可以給小孫子吃的零食，便拿給他吸：「他吸了一口，全身立刻變紅，並開始咳嗽」阿嬤才細看包裝，驚覺是乾洗手。洛根接著昏昏欲睡，五分鐘後還暈眩過去。阿嬤急電911求救，洛根在護理人員抵達時醒來，但為了保險起見，仍送醫院觀察。
特琪拉表示，自己是在大賣場買到這個可愛包裝的乾洗手，想說可以讓七歲大女兒帶去學校：「壓根沒聯想到食物。」特琪拉在兒子發生意外後，將親身經歷寫到臉書上，請大家多多分享：「孩子們近日重返學校，應該會出現很多乾洗手產品，尤其有些包裝很可愛，又放在大賣場很好取得的位置，要特別留意。」
製作乾洗手的公司在事件發生沒多久，就將商品全數下架，並表示會以瓶裝取代原始包裝。美國食品藥品監督管理局（FDA）也警惕業者，乾洗手的成分跟包裝應跟食物區隔，避免消費者混淆。美國毒物控制中心協會（AAPCC）則提到，乾洗手應該由成人塗抹在孩童手上，且每次使用後，應放在孩童看不見的地方，
特琪拉指出，誤食乾洗手的兒子當天只有煩躁不安且食慾不振，幸好沒造成其他併發症。
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