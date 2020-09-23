享「公共負擔」不給綠卡 川普政府22日宣布恢復實施

川普政府以避免添增「公共負擔」(public charge)為由，2019年起對申請綠卡的合法移民涉下排除規定，雖然這項新規疫情期間被聯邦法院法官擋下，但川普政府22日宣布恢復實施。

今年2月24日後送件者將受影響

美國公民及移民服務局(USCIS)22日在已更新的網站說明中指出，「公共負擔」審查適用於未來所有綠卡申請案件，以及2020年2月24日之後送件、目前待審中的綠卡申請。最高法院在2月24日裁定川普政府能夠以「公共負擔」審查適限縮合法移民。

根據川普政府新規，外籍人士申請永久居留權時，如果經審查被認為以後可能使用或依賴任何形式的社會福利，包括糧食券、住屋補助等，亦即成為「公共負擔」，綠卡申請將無法過關。

今年7月底，紐約南區聯邦法院法官丹尼爾斯(George Daniels)發布全國臨時禁制令，禁止川普政府在新冠病毒疫情期間，對申請綠卡的移民設下「公共負擔」檢查規定。

丹尼爾斯在裁決中指出，「公共負擔」新規將破壞防疫工作，因為地方官員與醫師均指出，新冠病毒大流行期間，全美各地都有移民不敢就醫，不敢申請政府補助，害怕申請綠卡時無法過關。

然而，聯邦第二巡迴上訴法院在8月12日裁定，川普政府可在除紐約州、康乃狄克州、佛蒙特州之外的其他各州，持續進行對申請簽證或綠卡的外籍人士進行財產調查的措施，等於讓「公共負擔」移民限縮得以恢復實施。

美國公民及移民服務局說明中指出，丹尼爾斯7月發布全國臨時禁制令後，外籍人士已申請取得的綠卡，將不必接受二次審查。

「公共負擔」審查上路後，遭到移民權益倡議團體強烈批評，指責這項新規對移民社區造成寒蟬效應，就算有需要也不敢申請政府補助，深怕綠卡申請或入籍申請將遭到駁回。川普政府則強調，這項新規有助於促進移民社區自給自足。