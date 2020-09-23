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羅穆尼挺川提名大法官 最高法院恐更右傾

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導
猶他州聯邦參議員羅穆尼，22日宣布支持大法官提名的選前聽證，使川普總統提名大法官成功在望，最高法院可能進一步向保守立場傾斜。(美聯社)
猶他州聯邦參議員羅穆尼，22日宣布支持大法官提名的選前聽證，使川普總統提名大法官成功在望，最高法院可能進一步向保守立場傾斜。(美聯社)

共和黨國會參議員羅穆尼(Mitt Romney)22日表態支持在大選前，對川普總統提名的大法官人選表決，意味占多數席的參院共和黨，即便在川普尚未公布提名人之前，便已有足夠票數推進大法官確認，替補剛過世的自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)留下的空缺，最高法院可能由原先的五名保守派與四名自由派，變為六名保守派和三名自由派，進一步向保守立場傾斜。

「憲法賦予總統權力提名(大法官)，也賦予參院權力提供建議並同意大法官提名。」羅穆尼22日發聲明表示，「據此，我打算遵循憲法和常例，考慮總統的大法官提名；如果被提名者到參院表決，我打算根據其資質投票」。

儘管羅穆尼的表態並不代表川普提出的大法官人選就一定能在參院過關，但至少顯示參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)和川普能立即推動大法官提名議程，川普計畫在本周六公布大法官提名人。

目前僅兩名共和黨參議員：莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)和蘇珊·柯林斯(Susan Collins)要求參院暫緩大法官提名的確認，認為不應在大選近在咫尺之際任命大法官；共和黨參議員賈德納(Cory Gardner)、葛拉斯理(Chuck Grassley)等潛在關鍵票的議員，則在21日晚表示不反對考慮確認提名人。

距離總統大選不到六周，共和黨高層正大力推動選舉前確認大法官，填補最高法院空缺，其中包括在10月舉行提名聽證會；鑑於共和黨在參院有53席多數票，加上副總統可在平局時可投出「決勝」一票，除非有四名共和黨參議員反對，才可能在大選前阻止大法官提名議程。

參院若在大選之前通過大法官提名，將是進展最快的議程之一；前總統歐巴馬曾在2016年大選前八個月，提名加蘭德(Merrick Garland)出任大法官，但共和黨占多數的參院當時以「距離大選太近」為由，拒絕舉行聽證及表決。

大法官 共和黨 川普

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