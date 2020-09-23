大法官之爭 撼動參議員柯林斯連任路

川普總統試圖填補最高法院大法官露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)過世後空出的席位，而此舉可能影響緬因州共和黨籍聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)尋求第五個任期的選情。

金斯柏過世隔天，柯林斯就表示，新任大法官應由「在11月3日當選的總統」來提名；她也說參院不應在選前進行表決。

柯林斯22日對記者說，若在投票日前表決，她會反對川普的任何人選，不是針對被提名者，而是為了公平。

柯林斯引述參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)2016年的決定，阻擋前總統歐巴馬在投票日前九個月填補大法官席位空缺，主張人選應由下屆總統決定；她說：「我現在認為我們應該遵守同樣的規則。」

67歲的柯林斯，既需要符合保守派共和黨選民的要求，也不能失去獨立選民以及部分民主黨選民的支持。

民主黨人希望這場大法官提名之爭，能讓自由派選民想起來，柯林斯曾支持川普提名引發爭議的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)就任大法官；而進步派選民也可能關心墮胎權與歐巴馬的醫療法案，在保守派主導的最高法院可能遭受威脅。

柯林斯的民主黨籍挑戰者莎拉‧吉迪恩(Sara Gideon)於22日播放電視廣告表示「我們的子孫」將受到麥康諾主導的參院例行公事地通過川普提名的法官人選所影響；「我們必須改變讓他當上參院多數黨領袖的那些人，包括柯林斯。」

而柯林斯截至22日發表用詞謹慎的聲明中，都沒有明確表示若麥康諾強行推動表決，她會不會參與。

紐約時報和西耶納學院(New York Times and Siena College)上周於金斯柏過世前公布的緬因州民調顯示，川普大幅落後民主黨總統候選人白登(Joe Biden)；多數受訪者希望由白登提名新任大法官，凸顯出柯林斯若同意川普提名的人選，恐面臨風險。

該民調也顯示，柯林斯小幅落後吉迪恩或與之持平，表示她若為了這場大法官之爭而失去選民支持，恐危及選情。