阻擋提名恐無望 民主黨想擴大最高法院

最高法院大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg) 驟逝，民主黨眼看似乎擋不住川普總統與參院共和黨團聯手在大選前完成遞補遺缺，迅速隨之調整戰略，提出多項要求改革最高法院的主張，包括擴大大法官名額。

最高法院目前共有九位大法官，倘若川普順利在選前遞補新任大法官，將讓保守派大法官與自由派大法官呈現六票對三票的懸殊比數。

過去一直反對擴大大法官名額的某些民主黨籍聯邦參議員，近日紛紛對媒體表示，金斯柏遺缺可能是改變情勢的轉捩點。

民主黨籍麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)在推特發文指出，如果共和黨不讓11月3日當選的新任總統挑選遞補金斯柏遺缺的大法官，「我們就必須廢除阻撓議事，並且擴大最高法院」。

然而，民主黨內部也因為遞補遺缺而出現歧見。部份革新派呼籲民主黨總統候選人白登擁抱改革行動，包括增加大法官名額，但到目前為止，白登對於如此重大改變，並未明確表態贊成。

選舉路線始終保持中間派的白登，擁有36年聯邦參議員資歷。美聯社分析，對於增設大法官的提議，他主要考量在於恐將導致已兩極化的美國社會進一步分裂。

另一項讓民主黨憂心的因素則是，如果最高法院出現150年來第一次增設大法官名額，恐怕出現反噬結果，當共和黨再度同時掌握白宮與國會之際，最高法院就會進一步擴大。一旦最高法院出現高達浩浩蕩蕩的15位大法官陣容，共和黨只要再增加兩位保守派大法官，就能輕鬆穩坐多數。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)反駁民主黨擴大最高法院的提議指出，金斯柏2019年接受全國公共電台(NPR)訪問時曾說：「擴大大法官名額並不是好主意，羅斯福總統曾試過，我完全不贊成。」