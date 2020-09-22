法律女王RBG逝世 川普：26日公布繼任大法官人選

美國最高法院大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）18日逝世，距離總統大選不到一個半月，美國總統川普執意在選前提名大法官的繼任者，他22日在推特表示，26日將在白宮宣布繼任人選。

川普21日在白宮表示，正仔細審查5名女性的資格，已和其中一位可能被提名人談過。

川普說，「我只是在盡憲法規定的義務」，希望提名後，聯邦參議院能在11月3日總統大選前行使同意權。

目前可能人選包括，芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）、亞特蘭大第十一巡迴上訴法院法官拉哥亞（Barbara Lagoa）、來自北卡羅萊納州的聯邦第四巡迴上訴法官魯辛（Allison Jones Rushing）及前白宮助理律師托德（Kate Todd）。