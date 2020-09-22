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美眾院報告再批中國掩蓋疫情 川普怒轟習近平

世界日報 / 編譯林育正／綜合21日電
美國總統川普在抗疫方面，仍給自己的表現「A+」的高評價。（歐新社）
美國總統川普在抗疫方面，仍給自己的表現「A+」的高評價。（歐新社）

國會眾院外交事務委員會共和黨議員21日公布新冠肺炎調查報告，指責中國刻意掩蓋新冠疫情；對此川普總統也強力抨擊中國國家主席習近平；雖然疫情在美國造成近20萬人死亡，但川普在抗疫方面，仍給自己的表現「A+」的高評價。

長達96頁的報告指控中共湮滅證據、掩蓋病毒擴散的資訊，並且未能按照國際衛生條例(IHR)在首例患者出現時，盡到第一時間通報其他國家的責任。

川普在接受「福斯新聞」訪問時更再次把砲火瞄準習近平，他說：「每次說到疫情，我就對他非常生氣。他們其實可以輕易把疫情控制下來，卻沒做到，讓許多國家承受慘痛後果。」

不過，川普曾在3月22日白宮舉行記者會上，指出疫情爆發不是習近平希望看到的狀況，但事情就剛好發生在中國。他也曾多次誇讚中國處理疫情「透明」、「專業」。

外交事務委員會副主席，德州共和黨籍聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)要求世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞自行請辭負責。

他說：「若中共提供透明資訊，並拿出負責態度；譚德塞更加關注全球疫情，而非討好中國，將不會造成如此多人死亡，經濟也不會遭受如此巨大的衝擊。揭露真相只是第一步，我們必須讓中共和譚德塞為全世界淪陷負責。」

報告也指出中國第一時間關閉和消毒可能是病毒爆發點的武漢華南海鮮市場；WHO與中國「共謀」，忽略台灣發出的病毒可能人傳人的警告，都是間接促成疫情爆發的因素；而且在2月，中國政府更限制3M等生產口罩和個人防護裝備的美國公司出口。

川普將疫情完全「甩鍋」給中國，儘管在全美造成近20萬人死亡，超過680萬人確診，但仍給自己的抗疫表現「A+」。但他也聲稱受假新聞拖累，他在公關方面的表現僅有「D」。

疫情 川普 習近平 新冠肺炎

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