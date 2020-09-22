科學家憂川普「10月驚奇」 硬推疫苗上市

科學界日漸擔心，川普總統可能不理會醫學專家、衛生官員和醫藥廠商，來個「10月驚奇」，硬推新冠疫苗，以提振自己的選情。總統大選將於11月3日投票。

越來越多知名公衛專家在公共論壇、社群媒體和醫學期刊上表示，川普已多次對聯邦食品暨藥物管理局(FDA)遲遲不批准疫苗上市表達不悅，也屢屢透露他會很快核可疫苗普及，選前硬推不是不可能。

衛生部長阿查爾上周宣稱，批准疫苗一事，他的權限大於FDA，更讓公衛界驚心，是不是川普給他的壓力太大了，他先給大家打個預防針，屆時才不會一團亂。不過，衛生部發言人歐克莉(Caitlin Oakley)說，部長個人發言不影響「疫苗核准程序」。

如果川普真的行政干預這個核准程序，挑動這一敏感公衛議題，衝擊可能大於他擅自宣揚治療新冠肺炎藥物所引起的爭議。

疫苗的核可，向來是FDA的職掌，但是，直接向川普負責的阿查爾，可能在疫苗還在臨床試驗後期，效果和安全性都還不確定的階段，就核發「緊急上市許可」。

哈佛大學公衛學院教授艾翁(Jerry Avorn)說，從法律和政治觀點，這「當然可能」，他在新英格蘭醫學期刊舉辦的學術活動中表示，這一令人驚駭的事，發生的可能性逐日增加。

疫苗專家和公衛官員特別擔心的是，民眾對新冠疫苗的信心本來就很脆弱，此事萬一真的發生，民眾的信心可能崩潰。經過多年努力，公衛機構好不容易才稍微安撫了許多對「科學根據」猶豫不決的民眾，屆時，反而得出來呼籲民眾不要隨便打新冠疫苗。

密西根大學保健中心主任馬拉尼(Preeti Malani)說，屆時醫生可以拒絕替民眾施打「資料不足」的疫苗。