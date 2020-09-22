靠政庇拿綠卡 涉特工藏族警員親屬多中共黨員軍人

紐約皇后區市警藏族警員白瑪達傑．昂旺(Baimadajie Angwang)因涉嫌擔任中國特工，21日被聯邦逮捕，從紐約市警優秀警員代表到間諜嫌犯，與他共事的警員說，「他以政治庇護獲得合法身分，卻一直與中國駐紐約領事館官員及中共黨員、軍人家屬們保持密切聯繫，落此下場都怪他『太高調』」。

昂旺生於中國西藏，從小學習普通話，他聲稱自己17歲和家人移民美國，但據起訴文件，實際上他是以自己的藏族人身分遭中共打壓為由，申請政治庇護，獲得美國身分。

2016年1月他加入紐約市警隊，是111分局目前少數擁有市警頒發的中文翻譯證書的警員，並以優秀警員形象代表身分，在去年4月參與紐約市警總局的預防入市盜竊中文宣傳片拍攝。

昂旺的父親是中共黨員，從中共解放軍退役；母親為退休的政府官員，也是中共黨員，兄弟也正在中共解放軍服役，昂旺一直與居住在中國的他們保持密切聯繫以及經濟往來。

熟悉昂旺的警員說，相信昂旺此次被捕與其家人身分有關，而且過去他行事也十分高調，「太多東西能引起人懷疑他和中國政府的關係」；還有警員認為，昂旺實際上不過是一名小警員，中國政府應該沒有刻意培養他成為間諜，相信是昂旺太過主動去「討好」，導致自己落到此下場。

根據起訴書，昂旺過去曾向中國親屬帳戶匯入共計15萬美元，也曾收到中國帳戶匯款約12萬元，他的罪名中包括電信詐騙；一名警員認為「這並不算什麼，也許不過是國內家人遇到難事，昂旺提供幫助罷了，只是對於這一點，美國文化比較難理解」。