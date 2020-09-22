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紐約市警當「中國間諜」？ 華人社區想不到

世界日報 / 記者朱蕾／紐約報導

紐約市皇后區藏族警員昂旺因涉嫌為中國蒐集情報，監控流亡藏人而被聯邦調查局(FBI)逮捕，震驚社區。

一名住在昂旺服務的市警111分局轄區貝賽地區、認識昂旺的華人表示，「此消息讓我非常驚訝，我第一次見到昂旺時，他給我留下了非常親切友善的印象，過去幾年裡，看見他一直努力在警局和社區提升華人地位，是華人社區與警局間很好的橋梁」。

一名住在皇后區的藏人則對哥倫比亞廣播公司(CBS)說，他們對此一點也不驚訝。他說，「中共從不給藏人機會...(監視藏人)一定是中共的主意」。另一位受訪者則說，「在紐約和新澤西州住著成千上萬的藏人，他們從不惹事生非」。

也有華人擔心此事會產生寒蟬效應，他說，「平時在社區裡常見的人，你不知道他們可能正在為某政府提供情報，若真有這類情況，不知以後社區裡會不會敢講話的人越來越少」。

「國際聲援西藏運動」(International Campaign for Tibet)發表聲明說，「這些指控表明，中國共產黨不僅在西藏尋求鎮壓異議人士，而且從美國開始，在世界上任何藏人可以自由表達意見的地方也如此」。

紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，「根據聯邦起訴書中的指控，昂旺違反了他對這個國家、對軍隊、對警察部門的誓言。

但曾是市警總局首位亞裔副局長的莫虎表示，「起訴書裡缺乏實質內容，昂旺未給中國任何有價值的信息，此案基於SF-86C國家安全職位調查表上的虛假陳述，作為一名美國陸軍預備隊(USAR)上士，昂旺無法接觸到情報信息，作為111分局的社區事務官，他也無法接觸到警方情報和高階警官」。

紐約州參議員劉醇逸表示，已看到無數亞裔美國人被指控或被暗示為中國間諜，「昂旺在111分局任職期間盡心盡力服務，我會假設他是無辜的，除非有證據」。

紐約 亞裔 西藏

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