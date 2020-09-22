紐約藏族警察被捕 涉為中國監控藏民

紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺(Baimadajie Angwang)21日被聯邦調查局(FBI)逮捕，控以非法充當中國政府代理人，以「老闆」稱呼與其長期聯絡的中國官員，通話、發短信近百次，為中國駐紐約總領館和中共統戰部蒐集情報、監控當地藏人社區，提供參與市警活動、與警界高層接觸的機會；駐紐約中領館回應本報查詢時指出，該指控「無中生有」。

33歲的昂旺21日早上在位於長島的家中被捕，下午通過視訊在紐約東區聯邦法院過堂；紐約東區聯邦檢察官對其控以非法充當中國政府代理人、電信詐欺、詐騙等罪名，並指出他父母、兄弟都在中國，長期向中國的帳號匯款，有嚴重潛逃風險，法庭裁定其不得保釋。若罪名成立，他將面臨最高55年監禁。

這是聯邦執法部門首度大張旗鼓地宣告破獲中領館參與、招募間諜以刺探在美藏人等少數民族社區情報的案件；根據檢方偵結書，FBI獲取了2014年以來昂旺與中領館官員近百次短信及通話內容。

昂旺精通藏語和中文，為紐約華人社區所熟知；他在皇后區貝賽的市警111分局任職，負責社區聯絡工作，多次為市警錄製各類反詐欺、預防犯罪等中文宣傳視頻，向華人社區宣導。

根據起訴書，昂旺最早通過文化交流簽證，從中國來美，簽證逾期後以在中國遭迫害、酷刑為由，申請政治庇獲得綠卡，後入籍成美國公民；除擔任紐約市警員外，還是美國陸軍預備役(U.S. Army Reserve)士官，擁有「秘密」級別文件訪問資格。

FBI通過對昂旺長期跟蹤調查發現，自2014年起，他與駐紐約中領館的至少兩名官員一直密切聯繫；其中一名官員屬於中共中央統戰部下屬的「中國西藏文化保護與發展協會」。

檢方提交的證據指出，昂旺接受中領館官員指派的任務，並向其報告；他從2014年起，先後與中領館官員上百次通話，並多次進入紐約中領館。

這些通話中，昂旺稱呼對方為「老闆」，主動表示可協助在藏人社區發展情報人員，檢舉反對中國的人士；他多次提供在美藏人信息，其中包括在外州競選公職的藏裔美國人，提議中領館官員與其接觸、發展關係；他還出席藏族社區的活動和會議，再向中領館官員報告。

昂旺還主動提出通過他在紐約市警系統的權限，協助同其聯絡的中領館官員工作，邀請中領館官員出席市警活動，表示「讓他們(北京上級)知道您在市警內有自己人」。

檢方指出，除了非法為中國蒐集情報，他在接受美國陸軍預備役安全背景調查時，撒謊否認自己與外國政府或領事館有聯繫，也否認自己與居住在國外的家人有密切聯繫，其中包括屬於中國人民解放軍的成員。

檢方還發現他與中國的家人有重要財務往來，例如2016年4月20日，他曾將10萬美元匯入親兄弟在中國的帳戶，同年5月又向另外一個中國帳戶匯入5萬美元；他和妻子持有的銀行帳戶或個人帳戶也收到中國寄來的多筆大額匯款。

檢方還指，經過調查發現，昂旺在申請政治庇護時聲稱在中國受到迫害，也是子虛烏有，涉嫌通過欺詐獲得移民身分。