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紐時分析：TikTok交易案 未解美國安疑慮

世界日報 / 編譯陳韋廷／綜合報導
持續一個多月的TikTok收購案，川普宣稱獲勝，但從收購案細節來看，協議並未解決更深層的國安問題。(路透)
持續一個多月的TikTok收購案，川普宣稱獲勝，但從收購案細節來看，協議並未解決更深層的國安問題。(路透)

持續一個多月的TikTok收購案仍未敲定，川普一直宣稱將在這場跟中國的最新對抗中獲勝，但從目前公布的收購案細節來看，初步協議並未解決更深層的國安問題，TikTok母公司字節跳動仍掌握編碼與演算法核心技術，甚至掌控新公司八成股權。這宗案例，凸顯川普對中國根本缺乏戰略。

紐約時報分析，這一協議無法解決美中之間日益升級科技戰中的更廣泛問題。TikTok是史上第一個占領許多美國民眾手機螢幕且融入美國數位生活的中國應用程式，未來美國政府應如何處理這類外國程式，並無答案。

反映美中新科技競賽態勢

TikTok收購案反映出美中新科技競賽態勢。美國想要全拿，包括從全球網路獲益，還要限制其公民使用美國製造產品，並確保在美國網路中傳輸的數據是「乾淨的」。

胡佛研究所研究員艾咪．齊家特說，「這是一個很困難的問題，打擊TikTok並不算是個對中戰略。中國有多管齊下的戰略來贏得科技戰，包括投資美國技術，竊取智慧財產權，如今開發出自己的技術進入美國」，就像TikTok短短兩年內在美國取得巨大成功。

她認為，美國想透過禁用一款應用程式來因應「中國製造2025」計畫帶來的挑戰，就像森林發生大火，卻拿出家中花園小水管滅火。

紐時指出，美國政治人物應對中國挑戰速度明顯落後，TikTok代表多數美國決策者從未考慮過的全新問題，或許是因為科技進步速度再次快過政治辯論。許多美國國會議員對中國的憤怒仍聚焦在廉價商品問題，卻忽略了中國工資已經不便宜。

甲骨文迄今還未說明，未來要如何保護TikTok美國用戶資料，若此問題未獲解決，川普所說國安問題已獲解決、新的TikTok公司跟中國毫無關係，很難讓人信服。

TikTok 川普 國安

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