大法官熱門人選/拉哥亞 佛州古巴裔 流亡人士之女

距離總統大選投票才40多天，在關鍵州-佛羅里達州各界共和黨人眼中，都一致支持亞特蘭大第11巡迴上訴法院法官芭芭拉‧拉哥亞(Barbara Lagoa)成為接任最高法院大法官露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的最佳人選。

川普總統正考慮提名大法官繼任人選，21日已約見芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官艾米‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)，並表示可能在本周前往佛州時約見拉哥亞。

華盛頓郵報報導，佛州從來沒有法官進入最高法院殿堂，佛州也是此次大選選情白熱化的州；川普認為佛州選民對他連任至關重要，尤其是他可望藉由提名邁阿密出生、古巴裔流亡人士的女兒拉哥亞，爭取佛州南部龐大共和黨古巴裔社區等西語裔選民的支持。

52歲的拉哥亞與夫婿在佛州法界和政界奠定良好關係，他們與影響力廣大的保守派法律人組織「聯邦黨人協會」(Federalist Society)交好。

前司法部代理助理部長的佛州最高法院司法提名委員會委員帕努喬(Jesse Panuccio)說：「她是來自邁阿密的古巴裔女性，佛州則是這場選舉的關鍵州。」

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)2019年提名拉哥亞擔任佛州最高法院法官。

拉哥亞具有14年州與聯邦法官的經歷，她近期最著名的判決攸關禁止在佛州登記的多達8萬5000名重罪犯投票；她這項裁決招致參院民主黨批評，指她違反「美國法官行為守則」。

拉哥亞在州巡迴法院審理期間，屢次站在企業主那一側，協助遏止調高邁阿密的基本薪資，限制面臨回贖權業主的追索權，並駁回雇員控告重機械製造公司開拓重工(Caterpillar)及「優步」(Uber)的案件。

拉哥亞2018年在帕克蘭(Parkland)槍擊案後，寫了一份爭議性裁決，指德桑提斯有廣泛行政權，對郡警長祭出停職處分。

金斯柏畢生倡議女權並支持墮胎，儘管最高法院繼任人選沒有一定要延續已故法官的理念，但拉哥亞去年夏季在提交參院的文件中寫道，當觸及羅訴韋德案(Roe v. Wade)時，將「衷心遵循判例」。