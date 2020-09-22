大法官熱門人選/巴瑞特 堅定保守派 史卡里亞信徒

川普總統21日約見聯邦法官艾米‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)，巴瑞特目前是最有可能獲得提名，填補最高法院大法官露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)病逝後遺缺的熱門人選之一。

川普於2018年任命卡瓦諾(Brett Kavanaugh)就任最高法院大法官前，就曾約見巴瑞特；此後，她就成為川普未來提名大法官的可能人選。

巴瑞特自2017年起加入位於芝加哥的聯邦第七巡迴上訴法院，以極佳法律才智以及堅定保守派觀點為人所知。

今年6月，巴瑞特曾對川普的一項政策表示不同意；當時聯邦第七巡迴上訴法院一個專門小組決定保留一項地方法院的決策，暫時阻擋川普政府推動「公共負擔」法規，也就是如果政府判定非公民可能仰賴公共援助，就要讓他們拿不到綠卡；巴瑞特曾書面表示，川普政府對「公共負擔」的解釋「超出情理」。

巴瑞特是虔誠天主教徒，受到宗教保守派與右翼人士青睞，可望繼承保守派大法官史卡里亞(Antonin Scalia)的意識形態。

加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)曾質疑巴瑞特的宗教信仰可能影響她身為法官的職責；范士丹在2017年一場聽證會中說：「我認為每個宗教都有自己的信條；而法律則完全不同；而我認為以教授您的案例來說，聽您演說的民眾會得出的結論是，這種信條在您的心中的影響力相當大，而這令人憂心。」

巴瑞特則回應：「一位法官把個人信念強加在法律上的做法，永遠是不當的行為，不論是源自於信仰或任何地方。」

自由派表示，巴瑞特的法律觀點被自身宗教信仰嚴重影響，更擔心她進入最高法院擔任大法官後，恐危及艱苦奮鬥而來的墮胎權；而她取代的大法官金斯柏，則以爭取女權與平等而聞名。

在意見分歧的參院，巴瑞特也可能因此遭到嚴格審查。

巴瑞特畢業自聖母大學法學院(Notre Dame Law School)，曾經擔任華府著名保守派法官西爾博曼(Laurence Silberman)的助理，以及史卡里亞的助理，並在私人開業三年後，回到母校任教。

加入上訴法院前，巴瑞特曾針對墮胎、宗教與法律等議題，以及最高法院的判例，發表多篇學術論文，若她獲提名為最高法院大法官，這些文章勢遭詳細檢視。

保守主義人士也相信她能成為最高法院關鍵的第五票，藉以推翻或限制1973年的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例；該判例裁決墮胎權受到憲法保護。