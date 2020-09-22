悼金斯柏！ 史上首位移靈國會、開放瞻仰女性

大法官魯絲．貝德．金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)23日和24日將停靈最高法院兩天，大眾可在這兩天上午瞻仰金斯柏，25日將移靈國會；她是首位移靈國會供眾人瞻仰的女性，也是第二位享此殊榮的大法官；最後根據遺願，金斯柏將於下周葬於阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)21日宣布，金斯柏25日將停靈國會的國家雕像大廳(National Statuary Hall)。

23、24日停靈最高法院門廊

最高法院指出，金斯柏的靈柩將於23日上午9時30分前抵達，金斯柏的家人好友和同仁將舉行私下追悼儀式，之後將移靈至法院門廊供公眾瞻仰；通常公眾瞻仰於大廳(Great Hall)舉行，但因新冠疫情之故，法院暫停對外開放。

公眾瞻仰開放時間為23日上午11時至晚間10時，以及24日上午9時至晚間10時；在此傳統之後，金斯柏靈柩將停放在大廳內的林肯靈柩台(Lincoln Catafalque) 上。

目前不清楚川普總統和民主黨總統候選人白登是否和何時會前來瞻仰，但川普已下令全國聯邦機構降半旗直至金斯柏下葬，白宮、最高法院和國會均降半旗悼念。

25日國會舉行正式追悼儀式

波洛西表示，國會將於25日上午舉行正式儀式，但因疫情限制僅開放受邀來賓，後續將公布更多細節；她說：「美國每一戶家庭都受惠於金斯柏的不凡的遺緒和勇氣。」

金斯柏是首位停靈國會的女性，也是除了曾任首席大法官的第27任總統塔虎特(William Howard Taft)外，第二位停靈國會的最高法院大法官；自1852年來共有34人享此殊榮，包括7月過世的民權鬥士路易斯(John Lewis)，其他人多為歷屆總統、知名國會議員和軍方領袖。

下周將歸葬阿靈頓國家公墓

最高法院表示，根據金斯柏遺願，下周她將葬於阿靈頓國家公墓，長伴2010年逝世的丈夫馬丁．金斯柏(Martin Ginsburg)；目前不清楚何時下葬，但法院官網表示該公墓將舉行一場私人喪禮。

金斯柏雖不是退役軍人，但根據阿靈頓嚴格的規定，最高法院大法官有資格選擇此處作為長眠之地；另有13名已故大法官葬於阿靈頓。