伍華德爆：川普自誇任命大法官 成就直追華盛頓

「水門案」記者伍華德(Bob Woodward)首次在白宮橢圓辦公室訪問川普總統的新內容曝光，川普在訪談中四度提及司法任命，並在堅毅桌(Resolute Desk)上展示一系列司法任命令給伍華德欣賞；伍華德形容，川普「好像很珍視它」。

華盛頓郵報(WP)報導，目前正值川普準備提名已故最高法院大法官魯絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)繼任人選之際，相關訪談顯露川普在參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的要求與協助下，任命多名保守派法官，意圖重塑法院的雄心。

部份訪談內容已記述於伍華德的新書「震怒」(Rage)，華郵則取得相關錄音檔案。

川普去年12月中接受伍華德採訪時，自誇他和麥康諾「打破每一項(法官)的紀錄」，形容這是這位參院多數黨領袖的要務。

川普問：「你知道米契(麥康諾)在這全世界上最重要的事是什麼嗎？他的法官。」

川普舉例，當他面臨必須讓參院通過10名大使或單一位法官的任命案時，「他肯定會求我，『拜託，讓我們核准法官(任命案)，而非10名大使』。」

川普1月自誇他任命187名聯邦法官，相當於每四所巡迴法院，就有一位川普任命的法官，而最高法院大法官中則有兩位由川普提名。

「另一個比率更高的人是華盛頓(George Washington)，因為他的任命比率是100%。」川普告訴伍華德這位著名的調查報導記者說，「但我的比率是，你知道的，很狂。」

川普5月受訪時，提及前總統歐巴馬在他就任時留下100多個法院職缺，川普以「金塊」(golden nuggets)形容這些司法空缺。

華郵指出，川普得以取得這麼多司法空缺可提名，是因為麥康諾蓄意阻撓並延後歐巴馬的提名任命案，使得歐巴馬提名法官的比率為60多年來新低。

大法官史卡里亞(Antonin Scalia)2016年初逝世，麥康諾阻撓歐巴馬提名加蘭德(Merrick Garland)以代之，川普最終提名保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)。