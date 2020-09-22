川普：波洛西若彈劾我 大選我就贏定了

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)日前指出，為阻擋川普倉促任命大法官，將不惜啟動彈劾；川普總統21日表示，倘若波洛西果真訴諸彈劾，「我們將在這次大選贏得全面勝利」；川普也暗示，最高法院大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的遺願，可能是民主黨人撰寫。

共和黨籍參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)周末期間對媒體表示，如果川普提名大法官遞補人選，參院就會完成任命表決；波洛西接受媒體詢問時則回應，為了擋下川普倉促任命大法官的手段，眾院不排除啟動彈劾。

川普21日上午接受福斯新聞網(Fox News)新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時說，身為總統，提名大法官本來就是憲法賦予的職責，「我聽說，如果我提名人選，他們就要彈劾我。」

「我行使憲法職責，他們竟然要彈劾我。」川普說，「如果他們這麼搞，我們一定會贏得大選。」

川普也說，如果眾院民主黨團在選前的此時啟動彈劾，「我的民調將會一路走高」。

「到時候我們就會大獲全勝。」川普說，「我覺得，我們將可以把眾院贏回來，不管怎樣，這次我們本來就能拿回眾院。」

2019年12月，眾院以濫權、妨礙國會調查兩項罪名彈劾川普，但彈劾案進入參院之後，投票結果讓川普無罪過關。

川普受訪時稱18日病逝的金斯柏為「傳奇」，但質疑先前全國公共廣播電台(NPR)對金斯柏遺願的報導，懷疑其實出自眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)或波洛西之手；金斯柏曾告訴其孫女「我最熱切的希望就是在新總統上任前，我不會被換掉。」

川普表示：「我不知道這話出自金斯柏，還是由謝安達或波洛西杜撰，我比較傾向是後者。好，你懂這是空穴來風，聽起來很完美，但聽起來像是國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的計畫，或者是波洛西或詭詐謝安達。」

對此謝安達批評川普此舉低劣，並否認撰寫金斯柏遺願，但強調會奮力讓金斯柏如願。