美掀大法官提名論戰 川普：盡憲法義務 周六前公布人選

美國總統川普打算在選前提名大法官，引發政治攻防，川普說，他將會仔細審查5名女性被提名人的資格，且他21日在白宮南草坪受訪表示，已和其中一位可能被提名人談過。川普預告將在本周五或周六公布提名人選。

「我只是在盡憲法規定的義務」，川普說，希望提名後，參議院能在11月3日大選之前行使同意權。被問到可能人選之一的亞特蘭大第11巡迴上訴法院法官拉哥亞（Barbara Lagoa），川普說，不認識拉哥亞，但她呼聲很高，很受歡迎。

力挺川普決定的聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）21日表示，川普提名大法官填補遺缺，參議院將有足夠時間處理提名表決，歷史和先例都清楚證明此事。

麥康諾說，距離選舉還有43天，距離這屆國會任期期滿還有104天，前大法官史蒂文斯（John Paul Stevens）從被提名到表決通過只花了19天。

共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）表示，即便民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）贏得選舉，參院仍會行使川普提名大法官的同意權。「我們還在任期中，川普也是」，且他不會加速行使同意權；被問到與2016年立場不同，柯寧說，因歐巴馬當時是即將屆滿離任的總統。

美國大法官金斯柏（Ruth Bader Ginsburg）18日逝世，對美國未來發展有定錨力量的大法官提名和人選，成為選舉最熱議題，大法官席次反應保守和進步價值的勢力消長，CNN和路透分別報導，選前提名將影響正在進行的國會議員選舉，和磋商中的經濟振興法案。

共和黨在目前的參院為多數，占53席，民主黨47席，一旦川普提名人選，要獲得參院同意並不難，若如此，最高法院將由6名保守派對3名自由派大法官組成；川普成功提名，對保守派選民來說將是一次鼓舞。

問題出在共和黨內，媒體報導，目前有6名共和黨籍參議員反對，可能跑票，共和黨籍參院領袖21日晚間碰面，共和黨全體參議員將在22日開會討論。

福斯新聞報導，麥康諾和共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）住家外頭聚集民眾，反對在大選前通過大法官提名案，抗議人士在葛理漢住家外頭擊鼓、呼口號和閃燈，引發警方關注，葛理漢當時並不在家，事後透過發言人向受打擾的鄰居致歉；路透民調顯示，超過6成民眾反對選前處理大法官提名案，包括部分的共和黨支持者。

民主黨的立場相對清晰，聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）反擊，麥康諾2016年可不是這樣說。舒默說，若川普提名的大法官取代金斯柏，則美國人民的健康醫療保險、生育權、藥品價格、氣候變遷、勞工權利與投票權，都會進入困境。

拜登21日在德拉瓦州表示，應遵照金斯伯遺願，將大法官遺缺交由下一任總統提名；民眾正在投票決定他們的未來，參議院此時急就章處理提名案，展現的是政治權利的不公正，國民不會支持。

CNN最新民調顯示，在全國可能或已登記的選民中，川普獲得44%支持度，拜登的支持率為51%。