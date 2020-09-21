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共和黨硬要提名大法官 民主黨嗆勝選就擴編反制

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
民主黨總統候選人拜登向來反對大法官擴編，但黨內要求擴編大法官反制共和黨硬要提名遞補的壓力加大。（法新社）
民主黨總統候選人拜登向來反對大法官擴編，但黨內要求擴編大法官反制共和黨硬要提名遞補的壓力加大。（法新社）

美國大法官金斯柏在距總統大選不到兩個月之際逝世，引發是否該由新總統提名繼任人選爭議。總統川普表示將在本周末提名繼任者，控制參議院的共和黨人也宣稱將迅速通過人選。華爾街日報報導，民主黨內愈來愈多人主張，若共和黨在大法官問題硬幹，民主黨入主白宮後可以擴編大法官人數並由新總統提名人選，反制共和黨。

民主黨總統候選人拜登向來反對大法官擴編，但他面臨的黨內壓力正在加大。拜登去年10月初選辯論中表示：「我們勝選後若增加3名大法官，下次共和黨入主白宮也會追加3人。最高法院將失去威信。」

美國大法官自1849年至今一直是9人，但美國憲法沒有規定大法官人數，歷史上曾隨著國會決議增加和減少。如今，政黨若要擴編大法官，就必須控制白宮和國會參眾兩院，相關法案才不會遭封殺或否決。

拜登一名發言人被問到，拜登得知金斯柏逝世後，是否仍反對大法官擴編。發言人拒絕回答，但表示拜登演說時說過：「我們必須防止狀況升級。」

麻州民主黨聯邦參議員馬基19日推文稱：「沒有人在大選年遞補大法官。若參院多數黨領袖麥康諾違反這項慣例，那麼民主黨下屆國會控制參院時，必須克服議事杯葛並擴編最高法院。」

然而，有些民主黨人敦促要小心行事。前總統柯林頓20日指出，小羅斯福總統1936年連任後，曾提議將大法官人數從9人增至15人，遭兩黨國會議員齊聲反對，稱其違憲，這項倡議因此遭擱置。

美國前總統柯林頓廿日指出，小羅斯福總統一九三六年連任後，曾提議擴編大法官，但遭兩黨國會議員反對，稱其違憲，這項倡議因此遭擱置。（美聯社）
美國前總統柯林頓廿日指出，小羅斯福總統一九三六年連任後，曾提議擴編大法官，但遭兩黨國會議員反對，稱其違憲，這項倡議因此遭擱置。（美聯社）
美國聯邦最高法院大法官金斯柏在距總統大選不到兩個月之際逝世，引發是否該由新總統提名繼任人選爭議。（路透）
美國聯邦最高法院大法官金斯柏在距總統大選不到兩個月之際逝世，引發是否該由新總統提名繼任人選爭議。（路透）
美國麻州聯邦參議員馬基十九日推文稱，沒有人在大選年遞補大法官。若參院多數黨領袖麥康諾違反這項慣例，那麼民主黨下屆國會控制參院時，必須克服議事杯葛並擴編最高法院。（美聯社）
美國麻州聯邦參議員馬基十九日推文稱，沒有人在大選年遞補大法官。若參院多數黨領袖麥康諾違反這項慣例，那麼民主黨下屆國會控制參院時，必須克服議事杯葛並擴編最高法院。（美聯社）

大法官 民主黨 拜登

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