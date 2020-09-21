大法官提名戰 賀錦麗將領軍對抗川普

民主黨副總統候選人賀錦麗預料將對抗川普總統的最高法院大法官提名人中扮演要角，彭博新聞(Bloomberg News)表示，尚不清楚她是否會採取當初反對現任卡瓦諾大法官(Brett Kavanaugh)提名案的方式，她當時的表現引起全國關注。

賀錦麗在卡瓦諾的任命聽證會中只是100名參議員其中之一，但她現在身為民主黨副總統候選人；親近白登的消息人士透露，競選團隊還沒決定如何出招。

賀錦麗目前仍保有參院司法委員會成員的資格，讓她得以領導調查補實已故最高法院大法官露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的繼任人選。

參院司法委員會監督提名聽證，賀錦麗曾在卡瓦諾提名案中居領導重任。

彭博指出，賀錦麗現在的問題是，她的身分轉換是否會讓檢驗提名聽證的過程變得不同，或得採取更審慎的方式。

白登顧問希望賀錦麗「徹底調查」並以此對抗川普，期望她猛烈提問被提名人，並以檢察官的背景經歷嚴格審查。

白登在金斯柏提名案中曾任參院司法委員會主席，且曾領導保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的提名聽證。

賀錦麗在新法官補實提名中的角色可協助白登，並在年輕及自由派選民中激起更大的熱情，這是許多關重要選區的關鍵。

賀錦麗的亞非裔背景鼓舞許多少數族裔選民，她若能捍衛金斯柏的傳奇，可望再替民主黨拉票。

川普19日表示，本周可能宣布提名人選，且很可能是女性；彭博報導，可能是芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)，或亞特蘭大第11巡迴上訴法院的芭芭拉‧拉哥亞(Barbara Lagoa)。

舊金山大學(USF)法律系教授拉菈‧巴齊隆(Lara Bazelon)說，這讓賀錦麗比起男性，更有優勢質疑川普的提名人。

她說：「女性檢察官徹查女性提名人，和做同樣事情的男性大不同；她可以說，她不認為這名法官會像金斯柏一樣，支持女性和同性戀的判決。」

賀錦麗也能質疑被提名人不知持墮胎的作法，試圖共和黨女性難堪；目前大多數美國女性支持墮胎。

川普若提名古巴裔的拉哥亞，會讓賀錦麗陷入較敏感處境；川普和白登基本上在佛羅里達州和古巴裔選民中陷入膠著，但這兩種選民目前青睞共和黨；對西語裔大法官提名人太猛烈的攻擊，恐招致反彈。

「這場選舉的代價高到不能再高。」賀錦麗19日推文寫道：「數以百萬計美國人仰賴我們勝選並保護最高法院，為了他(她)們的健康、家庭和權利。」