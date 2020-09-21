男子軌道丟雜物！曼哈頓地鐵A線脫軌 交通大亂3人受傷

紐約市20日早上驚傳行駛中地鐵脫軌事件。一名疑似患有精神疾病的遊民朝紐約市地鐵軌道丟擲金屬物品，造成A線地鐵在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)站內脫軌，在緊急停駛時，至少擦撞了十條鋼樑，列車左前方的鈑金剝離，車上三名乘客受輕傷；事故造成交通大亂，總共有56列地鐵班次取消、28列地鐵延誤。肇事遊民當場被捕，移送法辦。

MTA代理副總裁傑茲基(Frank Jezycki)表示，該輛載有135名乘客、往上城行駛的列車在20日早上8時20分左右，撞到金屬物品後四個車輪脫軌，將列車拖入14街第八大道地鐵站。

根據事故報告，列車在急停時，至少擦撞了十條鋼樑，同時第三條軌道上更有180呎的軌道被扯壞，肇事原因已排除是設備故障或人員疏失，MTA安全主管華倫(Pat Warren)表示，脫軌原因是刻意破壞行為。

所幸車上的乘客中，僅有三名乘客受輕傷，其中兩名在現場接受救治後離開，另一名被送往附近的表維醫院(Bellevue Hospital)治療；MTA的初步報告說，該起事故造成從曼哈頓華埠堅尼路到34街間的A線地鐵電力中斷，另外還有一輛載有125名乘客的地鐵受困，乘客也被撤離。

一名患有精神疾病的30歲男性遊民被列為嫌犯；據現場目擊者表示，該名遊民將疑似在地鐵站附近工地撿到的小塊金屬板丟到軌道上，並跑到軌道上重新把金屬板撿起來，再丟擲下去；在造成進站列車脫軌後，現場一名民眾在警方抵達前協助控制住該名遊民。

據了解，該名遊民過去有多項犯罪前科，事故後被帶回警局訊問；警方當晚公布，嫌犯為30歲的哈福得(Demetrius Harvard)，被控以危害他人安全、攻擊、刑事擅闖等多項罪名。

脫軌列車讓20日的地鐵系統大亂，共有56列地鐵班次取消、28列地鐵延誤，傑茲基表示，MTA的目標是希望在21日(周一)早上班的高峰期前恢復地鐵快車服務，但他表示，只有在警方調查結束後才可處理事故現場，不確定是否能如期恢復服務。

根據紐約州環保廳(Department of Environmental Conservation，簡稱DEC)網站，在地鐵系統中亂丟垃圾、物品屬違法，恐導致淹水、軌道著火、列車延誤等問題，DEC於2017年將罰鍰從50元翻倍提高至100元。